– Ytterpunktene har alt å vinne på polariseringen som nå skjer

– Det er lov å demonstrere, men det du gjør nå er å egle til slåsskamp!

Politimannens klare oppfordring til en av motdemonstrantene er fanget opp av TV 2s fotograf.

Like før har den godt voksne mannen synlig provosert noen av dem som viste sin misnøye foran Sian-leder Lars Thorsen.

Like etterpå, smalt det. Lars Thorsen ble slått i bakken, etter at noen av motdemonstrantene hoppet over gjerdet. Kaos brøt ut på Festplassen i Bergen. Det kan ha vært positivt for begge sider av konflikten.

- Tjent med å gå til angrep

Det mener frilansjournalist og ekspert på ytterliggående miljøer, Øyvind Strømmen. Han mener flere har noe å vinne på at konflikten mellom Sian og motsanderne tilspisser seg.

– På den ene siden har man grupperinger ytterst til venstre i norsk politikk der man ser seg tjent med å gå til angrep på det de anser som rasister og fascister. Også ut fra en motivasjon om at dette er en måte å rekruttere nye støttespillere inn til sine organisasjoner, sier Strømmen.

Også på den andre siden, der Sian holder til, har man sitt å vinne på at konflikten har eskalert. Det innrømmer også Sian-leder Lars Thorsen.

– Har Sian som Organisasjon noe å vinne på at frontene blir så tydelig, og at du blir slått ned?

– Ja. Det gagner oss når ting kommer så på spissen og media må omtale det, sier Thorsen.

– Ikke tilfeldig plassering

Tore Bjørgo er leder for C-REX, senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo. Han sier på generelt grunnlag at det som nå skjer har fellestrekk med det som i teorien kalles for kumulativ eler gjensidig ekstremisme.

– Det handler om to ytterpunkt som bekrefter hverandres verdensbilder, og på den måten forsterkes hverandres handlingsmønster. Det har vi sett før også, sier han.

Bjørgo mener det ikke er tilfeldig at demonstrasjonen i Bergen skjedde på Festplassen, og at helgens planlagte demonstrasjon i Oslo skal være foran Stortinget.

– Det er ikke tilfeldig hvor demonstrasjonene skjer. De finner sted på kontroversielle steder der mange mennesker ferdes. Tidligere har de demonstrert i bydeler hvor det bor mange muslimer, sier Bjørgo.

Ny demonstrasjon i Oslo

I morgen skal Sian holde en demonstrasjon i Oslo. TV 2 får opplyst at Oslo-politiet har forberedt seg grundig i forkant.

På generelt grunnlag mener Strømmen utviklingen er bekymringsverdig.

– Jeg er bekymret for en eskalerende voldsbruk i forbindelse med denne typen markeringer. Jeg er bekymret for at det styrker muligheten for ytterliggående krefter å nå fram med budskapet sitt, sier han.