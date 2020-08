Sjefen ante ikke at kameraet stod på – nå har han fått sparken

Folkevalgte Jesus Estil trodde at han slo av kameraet før han var utro med sekretæren sin midt i et Zoom-møte. En kollega snikfilmet det hele.

Fillipinske Jesus Estil har mistet jobben som såkalt barangay-kaptein etter at han hadde sex med sekretæren midt i et Zoom-møte.

Inquirer skriver at det var under et møte mellom de ulike kapteinene i Cavite-provinsen på Filippinene at Estil gikk bort til PC-en for å slå av kameraet.

KLARE: Jesus Estil tar ned munnbindet og tror han slår av kameraet, før han beveger seg bak i rommet sammen med sekretæren. Foto: Skjermdump

Mens kollegene, som var iført munnbind, diskuterte koronakrisen, fiklet Estil med kameraet.

I den tro at kameraet var av, stilte han seg opp bak sekretæren og hadde sex med henne. Etter noen minutter trakk han på seg buksa igjen og gikk bort til PC-en for å slå på kameraet igjen.

Det han åpenbart ikke visste, var at kameraet hele tiden hadde stått på – og at en kollega hadde filmet det han så på skjermen.

Ber om forståelse og tålmodighet

Videoen havnet på nett, og ble deretter vist frem av den kjente journalisten Erwin Tulfo i det dyptpløyende TV-programmet «Tutok Tulfo».

Seerne raste, og byrådet har mottatt utallige klager fra innbyggere som mener at Estil har forsømt sin folkevalgte stilling som leder for landsbyen Fatima Dos.

Både Estil og sekretæren er gift på hver sin kant.

Lederen for Association of Barangay Captains, Jorge Magno, sier at Estil er lei seg for det som skjedde.

– Han ber om forståelse og tålmodighet etter det som skjedde, sier han til radiostasjonen DZBB Super Radyo.

– Uhørt oppførsel fra en folkevalgt

I en pressemelding skriver lederen av innenriksdepartementet, Jonathan Malaya, at Estil blir fratatt jobben etter det han kaller «moralbrudd».

– Hvis det er sant, er det uhørt oppførsel fra en folkevalgt. Vi er sikre på at denne hendelsen vil bli etterforsket og at barangay-kapteinen vil bli stilt til ansvar og få en passende juridisk straff for sin oppførsel, skriver han i en pressemelding.

Talsmann Richard Geronimo i klageorganet Barangay Affairs Summons and Complaints langer ut etter utroskapsskandalen, og skriver dette i en pressemelding:

– Dette er ikke bare forsømmelse, det er alvorlig forsømmelse. Vi skal gjøre alt for å straffe ham.