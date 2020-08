Fotballryktene: – Solskjær og Mourinho følger Real Madrid-spiller

Zlatan forlenger karrieren, Tottenham-signering åpner for salg og Manchester United snuser på spansk spiller. Les fredagens rykter her!

Brescia-spiller Sandro Tonali er døpt «den nye Andrea Pirlo» på grunn av likheter i spillestilen. Skal man tro Corriere dello Sport, har Manchester United nylig holdt samtaler om en potensiell overgang for Tonali i sommer. Avisen vil imidlertid ha det til at 20-åringen ryker for de røde djevlene, ettersom Inter allerede skal være enig med Brescia om en avtale.

Drar han til Inter, kan han bli byrival med Zlatan Ibrahimovic. Ifølge Sky Sport Italia er den svenske 38-åringen blitt enig med AC Milan om å bli i klubben én sesong til, for en avtale verdt rundt 70 millioner kroner i året.

Venstrebacken Sergio Reguilón, som har vært på utlån fra Real Madrid til Sevilla, kan nå bli solgt. «Los Blancos» vil kreve i overkant av 200 millioner kroner for spanjolen. Både Manchester United og Tottenham følger spilleren, ifølge Marca. I tillegg skal Juventus og Inter følge nøye med på situasjonen.

Hva skjer med Lionel Messi? Alle ryktene om superstjernen kan du lese i vårt direktesenter her.

Samtidig skal Sevilla ønske å beholde spilleren de har hatt på lån.

Tottenham er nær å sikre seg Wolverhampton-back Matt Doherty, ifølge flere britiske medier. Det åpner opp for et salg av Serge Aurier, skriver London Evening Standard. Skal man tro Sky Sports, har Tottenham avslått det første budet fra AC Milan på Aurier.

Forrige sommer åpnet Barcelona pengesekken for å sikre seg Antoine Griezmann. Franskmannen skal ha ønsket seg bort allerede ett år senere, men trener Ronald Koeman overbeviste ham til å bli, melder RMC Sport.

Skal man tro Marca, vil imidlertid Barcelona-president Josep Maria Bartomeu sende Griezmann tilbake til Atlético Madrid – og be om å få João Félix i retur.

Kristoffer Ajer kan være på vei bort fra Celtic. Sky Sports hevder at den norske landslagsspillerens representanter har bedt Celtic om å sette en prislapp på Ajer.

Om Cristiano Ronaldo kan være på vei bort fra Juventus? Nei, sier spilleren selv, ifølge Mundo Deportivo. Superstjernen sier angivelig at han er klar for en tredje sesong med Torino-klubben.

Leicester solgte nylig Ben Chilwell til Chelsea. Ajax' Nicolás Tagliafico og Atalantas Robin Gosens er potensielle erstattere på den ledige venstrebackplassen, melder Sky Sports.