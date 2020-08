Den har røtter helt tilbake til 1948 og har forlengst blitt et ikon. Land Rover Defender er en legendarisk bilmodell. Men det er også en bilmodell som har vært borte fra markedet en stund nå.

I 2016 var det nemlig slutt for Defender. Og overraskende nok: Land Rover hadde ingen erstatter klar. Den har vi måttet vente på.

Her hjemme har ventetiden blitt ekstra lang, av flere årsaker. En av dem er korona-krisen, som har ført at mange bilmodeller har blitt forsinket.

Flere utgaver

Vi så Defender første gang i Norge helt tilbake i mars i år. Da gikk det rykter om at de første eksemplarene kunne være på plass allerede til påske. Men slik gikk det ikke.

I stedet skriver vi august og nå er det endelig klart for lansering.

Først ut i Norge er utgaven som heter 110. Den får du med fem eller syv seter – eller som toseters varebil. Så kommer Defender også i kortere 90-versjon – dessuten i topputgaven 130. Det blir en diger bil!

Fire forskjellige motoriseringer er på plass fra starten. To dieselmotorer, enten 200 eller 240 hestekrefter. Dessuten to bensinmotorer. En 2-liter med 300 hestekrefter, og en 3-liters rekkesekser på 400.

Dette skrev vi like før modellen ble nedlagt

Stor og firkantet, her viderefører Land Rover sterke offroader-tradisjoner.

First Edition til 1,3 millioner

Første generasjon Defender var en høyst primitiv bil. Det kan vi ikke si om den nye. Her snakker vi helt ny konstruksjon, fra innerst til ytterst. Men designmessig har Land Rover tatt med seg mye videre. Du skal ikke være i tvil om at dette er en Defender.

Prismessig har det også skjedd mye. Nå har nemlig Defender blitt millionbil. Tidligere i år gikk importøren ut med startpris på 1.085.950 kroner. Den har økt til 1.138.950 nå.

I starten selger Land Rover en First Edition av bilen, den kommer på 1.358.950 kroner. Ja, du leste riktig, over 1,3 millioner kroner. Til den prisen får du Defender med mye utstyr og 240-dieselhester, fra en 2-liters motor.

Bli med til Arjeplog: Hit drar bilprodusentene for å være i fred

Helt nytt også innvendig. Land Rover har gått for stramme linjer, samtidig som dette skal kunne tåle tøff bruk.

Dyr varebil

Bilen du ser bilder av her, er varebilutgaven. Den starter på 788.950 kroner i rimeligste utgave, med 200 hestekrefter. Dette eksemplaret er en First Edition med 240 hestekrefter og det Land Rover kaller "Explorer Pack" (56.000 kroner ekstra). Med det koster bilen inkludert frakt og levering 1.045.900 kroner.

Det er naturligvis ikke bare utenpå Defender har blitt ny. Interiøret er også helt nytt. Her kombinerer Land Rover luksus og endel røffe offroad-detaljer. Det er mye særpreg her også.

Reservehjul på bakdøren, noe annet skulle tatt seg ut!

Konkurrenter har forsvunnet

Fremkommelighet har alltid vært grunnleggende viktig for Land Rover. Defender skal ha et av verdens beste 4x4-systemer. Her er det temmelig sikkert du som sjåfør som gir deg først, ikke bilen. Den skal tåle både seriøse utfordringer og tøffe tak.

De siste tiårene har SUV-ene økt salget kraftig. Men de mer offroad-pregete bilene har ikke vært med på denne salgsfesten. Tvert imot, her har salget bremset og flere modeller forsvunnet. Nye Defender har derfor en jobb å gjøre med å hente tilbake kunder til denne bilklassen.

Land Rover Defender: 65 år gammel – men helt ny

Se video: Her møter vi nye Defender for første gang