Trumps store aften

Det må være en liten pandemifri sone i hjembyen min, bare noen kvartaler fra der jeg bor. For natt til torsdag, norsk tid, flokket et par tusen inviterte gjester seg sammen på plenen nedenfor Det hvite hus. Tett i tett satt og stod de. Gamle kjente håndhilste og klemte. Det var knapt et munnbind i sikte.

Darwin

Husker du hvordan det var å leve helt vanlig? For mange av oss føles som en hel liten evighet siden. Donald Trumps 2000 gjester fikk en smak av det normale, selv om det bryter med byens smittevernregler, for de reglene gjelder ikke på føderal grunn. Vi får håpe ingen smittede befant seg i folkehavet på nedsiden av Det hvite hus i natt. Meningsmålingene viser at Trump trenger alle de stemmene han kan få. Men meningsmålinger kan som kjent endre seg dramatisk.

At presidenten ville holde sin nominasjonstale foran et stort publikum er forståelig. Å tro at det ikke lå et politisk budskap i å trosse de medisinske ekspertenes helt tydelige råd ville være naivt. Målet er nok å vise at pandemien er under kontroll.

Men, det er den ikke. Minst 185 000 mennesker har mistet livet til viruset. Over 6 millioner har fått påvist smitte.

Sin fars datter

Presidentens rådgiver og førstedatter fikk gleden av å introdusere sin far i den hete sensommerkvelden. Hun kom med forsiktig kritikk av sin fars tvitring før hun fortalte at president Trump har oppnådd svært mye, eller «mer enn noen president i historien» som partiets reklame hevder.

Alle politiske ledere som stiller til gjenvalg, skryter av hva de har oppnådd. Så også Trump, som lover at «det beste fortsatt er i vente».

Vaksine før valget

President Trump har aldri vært redd for å gi velgerne løfter. «Landet var et eneste kaos, da jeg tok over,» fortalte han fra talerstolen.

I området på den andre siden av Det hvite hus var mange hundre – kanskje noen få tusen – mennesker samlet for å overdøve talen. Det klarte de aldri. For et entusiastisk og forhåpentligvis smittefritt publikum fortalte Donald Trump at nå som en vaksine er rett rundt hjørnet er det viktig at demokratene sørger for at smittevernreglene løftes slik at folk kommer tilbake i jobb og til skolebenken.

Angrep og anarki

Donald Trumps håndtering av pandemien er kanskje et av demokratenes sterkeste kort. Under sitt landsmøte i forrige uke gikk de rett i strupen på Trump, og beskyldte ham for å ha blod på hendene. Demokratene hevder at presidenten har gjort alt for lite for å bidra til å stanse spredningen.

Trump er selv en mester i retoriske angrep, og tegnet et bilde av at demokratene vil bidra til at landet faller fra hverandre om amerikanerne velger feil. Om at med Joe Biden kommer økonomisk undergang, sosialisme og anarki.

Opptøyene som har herjet USA denne sommeren, fikk fornyet styrke da politiet i Wisconsin i forrige uke skjøt Jacob Blake. Demonstranter som herjer amerikanske gater, plyndrer og brenner hus og biler, er selvfølgelig dårlig nytt for en sittende president.

Men, Donald Trump kan kanskje bruke opptøyene til egen fordel. For det er en utbredt (og trolig riktig) oppfatning at demonstrantene i større grad støtter demokratene enn Trump.

Ut med et smell

Mens kvelden gled over i natt her i den amerikanske hovedstaden ble treplater spikret opp foran dører og vinduer. Kommer demonstrasjonene denne helgen helt ut av kontroll er det selvfølgelig trist for oss som bor her. For Joe Biden kan det bli en katastrofe.

Det er forbudt for en sittende president å bruke Det hvite hus, eller Folkets hus som det kalles, til valgkamparrangementer. Men som hans visepresident Mike Pence sa om presidenten på onsdag: «Han gjør ting på sin måte».

Det avsluttende fyrverkeriet var utvilsomt mer storslått enn det som ble skutt opp for Joe Biden for en uke siden, uten at jeg tror det gir noen pekepinn. Det er kun litt over to måneder til valget. At det kommer til å bli særlig pent, er det vel knapt noen som tror. Mye stygt kommer til å bli sagt denne høsten.