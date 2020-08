Til knallhardt angrep mot Joe Biden under landsmøtet

I natt takket USAs president Donald Trump ja til å være republikanernes presidentkandidat under partiets landsmøte.

Valget blir avholdt 3. november.

Finalekveldens tema var «Amerika, storhetens land», og før Donald Trumps gikk på, hyllet datteren Ivanka sin far:

– I kveld står jeg foran dere som den stolte datteren av folkets president, uttalte hun.

Det var også Ivanka Trump som introduserte Donald Trump og Melania Trump da de ankom scenen ved Det hvite hus i 04.30-tiden fredag morgen norsk tid.

Det å bruke Det hvite hus som arena for årsmøtet har møtt mye kritikk, ettersom det bryter med tradisjonen om å ikke bruke offentlige bygg til denne typen partipolitikk.

– Fire nye år, fire nye år, ble det ropt da Trump tok til scenen klokka 04.25.

Takket for støtten

– Jeg føler meg æret for støtten jeg har fått, sier Trump.

Da presidenten ankom scenen fortalte han innledningsvis om orkanen Laura, som rammet Texas og Louisiana torsdag morgen norsk tid. Den kraftige orkanen har skapt mindre ødeleggelser enn myndigheter fryktet, og Trump ga mye skryt til arbeidet som er gjort.

– I helga skal jeg takke dem for den store jobben de har gjort.

Under talen takket Trump ja til å bli partiets kandidat.

– Med hele mitt hjerte sier jeg ja til å være deres presidentkandidat, sier Trump.

Som ventet kom presidenten med flere angrep mot konkurrent Joe Biden.

– Han kommer ikke til å redde Amerikas sjel, han ødelegger den.

USA er hardt rammet av koronaviruset, som har krevd over 180.000 liv, ifølge Johns Hopkins University. I tillegg ble det torsdag kjent at over én million amerikanere har meldt seg arbeidsledige i forrige uke, en oppgang fra tilsvarende tall tidligere denne måneden, skriver New York Times.

– Vi har brukt de siste fire årene på å reversere skadene Joe Biden har påført over de siste 47 årene. Aldri har velgere noensinne hatte et klarere valg mellom to partier, to visjoner, to filosofier og to agendaer, uttalte Trump.

Nevnte Stoltenberg

Presidenten nevnte også Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg i sin tale, da han fortalte om sin misnøye rundt tidligere amerikansk utenrikspolitikk.

– Jeg kunne ikke sitte å se hvordan landet ble sviktet, og hvordan andre land tok fordel av det. Partnerlandene våre i Nato lå langt bak i betalingene sine, og etter mine sterke ønsker ga de etter.

– Stoltenberg, som leder Nato, var overrasket, fortalte Trump.

Demonstrerte

Ifølge nyhetsbyrået Reuters har det samlet seg demonstranter utenfor Det hvite hus, og en gruppe på rundt 50 brukte bjeller og horn i et forsøk på å overdøve Ivanka Trumps tale, som blir holdt på utsiden av Det hvite hus.

Flere hundre demonstranter står ved Lafayette Park og roper slagord mot Trump-administrasjonen.