Enke snakket ut: – Henrettelsen av ham ble strømmet live

Enken til David Dorn snakket ut om ektemannens dødsfall under republikanernes landsmøte, en beslutning to av hans døtre var kraftig i mot.

2. juni i år ble den pensjonerte politisjefen David Dorn (77) skutt og drept ved et gatehjørne i den amerikanske byen St. Louis da han rykket ut til en pantelåner som ble plyndret i anledning demonstrasjoner etter George Floyds dødsfall.

En 24-åring er pågrepet og siktet for drapet.

Dorn rykket ut til en alarm som hadde gått hos en pantelåner eid av en god venn av ham, et ærend han hadde gjort flere ganger, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Voldelig natt

Under republikanernes landsmøte snakket enke Ann Dorn ut om det å miste mannen. I sin tale fortalte hun at hun fortsatt sliter med å prosessere det tragiske dødsfallet.

– Mesteparten av tiden var det falsk alarm. Alarmen som gikk av 2. juni var ekte. Det var en voldelig natt i St. Louis, sier hun.

Hun forteller at ektemannen hadde som vane om å vekke henne før han reiste ut til pantelånerbutikken, men at dette ikke skjedde den fatale natten.

– Han visste nok at jeg ville prøvd å stoppe ham, eller hadde bedt om å bli med.

Barna reagerer

– De strømmet henrettelsen av ham live, sier enken.

Nyhetsbyrået AP meldte i etterkant av drapet at en video av drapet ble sendt direkte på Facebook, en video som senere er blitt fjernet.

I et intervju med avisa The St. Louis American forteller to av David Dorns barn at de er kritiske til morens tale på republikanernes landsmøte.

– Vi vet at kona hans støtter Trump, men det jorde ikke ham. Han sa mange ganger at de ikke kunne snakke politikk fordi de var så fundamentalt ulike. Jeg vet at han ikke ville at ettermælet hans skulle bli brukt for å fremme Trumps lov or orden-agenda, sier datter Debra White.

I sin tale roste Ann Dorn ektemannen.

– Han inspirerte folk, spesielt de unge. Barn elsket ham.

– Jeg håper min smerte hjelper landet vårt, som vi ser gjennomgå et mareritt, til å gjennomgå positive, fredelige forandringer, sier hun