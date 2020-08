– Vet han en gang at han er president?

I kveld skal USAs president Donald Trump takke ja til å være republikanernes presidentkandidat under partiets landsmøte.

– Aldri før har velgere møtt et klarere valg mellom to partier, to visjoner, to filosofier eller to agendaer, er Trump ventet å si, ifølge taleutdrag New York Times har mottatt.

Finalekveldens tema er «Amerika, storhetens land», og det er president Trump som er kveldens hovednavn. De siste dagene har blant annet visepresident Mike Pence og førstedame Malania Trump vært dette.

Advarte mot Biden

Under Pence sin tale gikk han til hardt angrep mot demokratenes presidentkandidat Joe Biden, og i talen advarte han om hvordan USA vil se ut med Biden i førersetet.

Kort tid før siste dag av landsmøtet starter slår Biden kraftig tilbake, skriver BBC.

– Pence sto foran Amerika med alvorlig ansikt og sa at «du vil ikke være trygg i Joe Bidens Amerika». Beviset hans? Volden du ser i Donald Trumps Amerika. Har Pence glemt at Donald Trump er president. Vet Donald Trump en gang at han er president?

– På hans skift

Biden sier han forventer at Trump i stor grad vil si det samme som Pence sa tidligere i uken i natt.

– Og når det skjer, husk dette: Hvert eksempel på vold han raser mot skjer på hans skift, sier Biden.

Ifølge New York Times, som har lest deler av talen, er Trump ventet å holde en optimistisk tale om landets fremtid. USA er hardt rammet av koronaviruset, som hittil har krevd over 180.000 liv, og torsdag rammet en kraftig orkan Louisiana og Texas. I tillegg ble det torsdag kjent at over én million amerikanere har meldt seg arbeidsledige i forrige uke, en oppgang fra tidligere denne måneden, skriver avisa.

Lederen av det republikanske parti, Ronna McDaniel, uttaler til ABC News at hun håper Jacob Blake, som ble skutt flere ganger av politiet i Wisconsin, vil bli nevnt i natt.



– Jeg håper de gjør det i kveld. Jeg tror en del av talene er spilt inn på forhånd, på grunn av den virtuelle måten dette er løst på, og saken var nok ikke i nyhetsbildet da noen av dem ble spilt inn. Men som partileder sier jeg nå at vi ønsker dette etterforsket, sier hun.



Det har vært store demonstrasjoner i byen Kenosha etterkant av at Blake ble skutt.

Omdiskutert politisk arena

Ifølge ABC News ventes det at kvelden avsluttes med et enormt fyverkerishow utenfor Det hvite hus, hvor Trump er ventet å holde sin tale. At Det hvite hus blir brukt som scene under landsmøtet har vært omdiskutert denne uken, og flere av talerne, deriblant utenriksminister Mike Pompeo, har fått kritikk for å havne på kant med Hatch-lovverket, som sier at føderalt ansatte skal holde seg unna det meste av politikk. Ifølge The Washington Post gjelder dette også Trump-rådgiver Ja’Ron Smith, som taler i natt.

ABC-journalist Jonathan Karl er blant dem som stusser på at Det hvite hus blir brukt som arena:

– Jeg er målløs. Jeg har dekket Det hvite hus av og på i to årtier, uttaler han. Her er hele South Lawn ved Det hvite hus omgjort til en hall, arenaen, for et nasjonal politisk landsmøte, uttaler han.

Amerikanerne avholder valg 3. november.