Trump om Orkanen Laura: – Vi har hatt flaks

– Det ser ut som vi har hatt litt flaks, sier president Donald Trump etter det stygge uværet som har herjet USAs Golfkyst natt til torsdag. Torsdag ettermiddag er uværet på vei mot staten Arkansas og har blitt nedgradert til en tropisk storm.

Uværet traff det lille kystsamfunnet Cameron i Louisiana rundt klokka 1 lokal tid natt til torsdag. Laura er ifølge USAs nasjonale orkansenter en av de kraftigste orkanene som har rammet regionen.

Guvernøren John Bel Edwards i Louisiana sier at skadeomfanget er mindre enn de først hadde fryktet.

– VI har mye å være takknemlig for. Det er nå klart at vi ikke har lidd de katastrofiske skadene som vi først anslo, bekrefter Edwards, før han påpeker at flere tusen mennesker i staten har fått livene snudd på hode som følge av store materielle skader etter uværet.

Det er ventet mellom 13 til 26 cm regn for deler av Gulfkysten mellom onsdag og fredag, og orkansenteret rapporterer om vindkast på nesten 70 meter per sekund natt til torsdag.

Fare for oversvømmelser

Stormflo kan ifølge orkansenteret oversvømme områder i innlandet hele 65 kilometer fra kysten. Vannet kan stige så mye som 6 meter og oversvømme by- og boligområder.

Bilder og videoer fra orkanen viser sterke naturkrefter i sving. En video viser et høybygg i byen Lake Charles som får vinduene blåst ut av den kraftige vinden og glass som virvler i luften.

Den ekstremt kraftige uværet var en orkan i kategori 4 da det traff land. Senere ble orkanen nedjustert til kategori 1. Myndighetene og innbyggere jobber med å få oversikt over skadeomfanget som følge av uværet.

Trosset evakueringsråd

Over 500.000 innbyggere i Texas og Louisiana ble innstendig oppfordret til å evakuere av myndighetene. På siste dag av republikanernes landsmøte oppfordret visepresident Mike Pence alle om å følge myndighetenes råd. Mange valgte likevel å bli værende.

I byen Lake Charles i Calcioeu Parish i Louisiana meldtes det om at folk som har valgt å bli i hjemmene sine, ber om hjelp fra lokale myndigheter.

– Folk ringer, men vi har ingen mulighet til å nå ut til dem, sier leder for Calcioeu Parish, Tony Guillory.

Han håper hjelpemannskaper vil få mulighet til å reise ut i løpet av torsdagen, men han understreker at oversvømmelser og blokkerte veier vil gjøre arbeidet svært vanskelig.

En av de kraftigste

CNNs meteorolog Tom Sater sa at orkanen var nær ved å regnes som en kategori 5-orkan da den traff land. Den er sterkere enn orkanen Katrina, som rammet Louisiana for 15 år siden.

– Den er nå blant de ti kraftigste orkanene som har truffet USAs fastland. Dette kommer til å ha stor innvirkning, ikke bare langs kysten, men også i innlandet, sa Sater.

Laura doblet seg nesten i styrke de 24 timene før den traff land, etter å ha sugd til seg energi fra det varme vannet i Mexicogolfen. Orkansenteret omtalte den som «ekstremt farlig».

I løpet av det neste døgnet vil uværet bevege seg gjennom Louisiana og treffe Arkansas, før den til slutt vender østover og ebber ut som en tropisk storm i Atlanterhavet.

Innen den traff USA, hadde Laura allerede i helga krevd over 25 menneskeliv i Haiti og Den dominikanske republikk.

