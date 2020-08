Game over for Giske – igjen?

Kan det rakne for Trond Giske på oppløpssiden av nok et årsmøte i Trøndelag Ap? Det ser unektelig slik ut.

Mandag denne uken virket det som Giskes selvrehabiliteringsprosjekt i Trøndelag var fullført. En enstemmig valgkomite for Aps største fylkeslag innstilte på Giske som ny fylkesleder. Tre dager senere ser det mørkt ut.

Onsdag skrev tidligere leder i AUF i Trondheim, Ellen Reitan, en kronikk hvor hun beskrev en usunn gubbekultur i fylkespartiet, hvor hun som AUF-er ba ungdommene holde seg unna enkelte menn på festene, men samtidig ba dem stemme på dem for tillitsverv.

Selv om hun ikke kom med spesifikk kritikk mot Giske, var hun tydelig på at han ikke burde velges til fylkesleder nå til helgen.

Kronikken skapte reaksjoner og var medvirkende til at lederen for Aps kvinnenettverk nasjonalt, Anette Trettebergstuen, rykket ut og mente det var for tidlig å velge Giske til et så sentralt tillitsverv.

Og torsdag publiserte altså Adresseavisen et intervju med Sandra Skillingsås, som har lang fartstid som folkevalgt tillitsvalgt og ansatt i Trøndelag Ap og AUF. Hun støtter Reitans beskrivelse av ukultur og beskriver et fylkesparti som preges av frykt og krav om lojalitet mot de som bestemmer.

Den kulturen, om den finnes, må Arbeiderpartiet ta et alvorlig oppgjør med, uansett utfall av helgens årsmøte.

– Frykt

Skillingsås beskriver en sleivete sjargong på partikontoret med klare seksuelle undertoner og forteller om en ubehagelig episode med Giske etter et nachspiel tilbake i 2014. På spørsmål om hvorfor hun ikke har sagt fra tidligere eller har varslet internt, beskriver hun et fylkesparti hvor de som la seg ut med Trond Giske ble straffet.

«Det kalles lojalitet. I realiteten er det frykt. Sier du fra, går du mot Trond, blir du skviset ut. Har du politiske ambisjoner, kan du glemme dem idet du tar til motmæle. Hadde jeg sagt fra for en måned siden, ville jeg aldri blitt innstilt,» er hun sitert på av Adresseavisen.

Til Adresseavisen skriver Giske at «i 2017 beklaget jeg dypt at jeg ikke hadde vært bevisst nok i enkelte sosiale situasjoner, og den beklagelsen gjelder fortsatt».

Har ikke lyktes

Problemet til Giske er at den beklagelsen ikke har festet seg godt nok hos folk, ikke en gang i hans eget fylkesparti. Han har åpenbart ikke lyktes med å rehabilitere seg selv, ta avstand fra sin fortid. Han har ikke vært troverdig nok i sin erkjennelse av egne feil. Han har ikke vært ydmyk nok. Den tilliten han har gjenvunnet var rett og slett ikke robust.

Jeg tror det skyldes at han ikke i tilstrekkelig grad har tatt avstand fra sin fortid. Ja, det er riktig at han har bedt om unnskyldning. Han har gitt intervjuer om at han ikke var bevisst den innflytelsen hans maktposisjon hadde på yngre jenter. At han er lei seg for det.

Men hadde han lyktes med å gjenreise tillit til seg selv, ville han allerede ha imøtekommet og svart ut en hver ny nachspiel-historie som eventuelt måtte dukke opp fra mange år tilbake. Det har han åpenbart ikke klart.

Giskes problem

For Giske og mange av hans støttespillere har også i andre sammenhenger isolert hans dårlige oppførsel til de konkrete varslene han ble «dømt» for av partiledelsen og i stedet gått til angrep på de varslerne han mener er en del av en maktkamp mot ham.

Giskes problem er at han har erkjent å ha en historie med dårlig oppførsel mot yngre damer i partiet, samtidig som han angriper enkelte damer i partiet for drive maktkamp mot ham når de varsler om dårlig oppførsel. Selv om han skulle ha rett, så er det en krevende, om ikke umulig, spagat å stå i. Det er ikke lett å både si unnskyld til noen varslere ut av den ene munnviken og angripe andre varslere for maktkamp ut av den andre munnviken, og samtidig gjenreise tillit til seg selv i et politisk parti.

29-år gamle Sandra Skillingsås er fortsatt aktiv i partiet. Mandag ble hun til alt overmål innstilt som nytt medlem i det fylkesstyret som Giske er foreslått å lede. Det er ikke lett å se for seg at Giske skal kunne velges som leder i av et fylkesstyre med Skillingsås som vanlig styremedlem etter dette. Det må de eventuelt avklare seg imellom og med resten av fylkespartiet sitt.

Det siste dramatiske døgnet i Trøndelag Ap har vist at Giskes posisjon ikke var så sterk som en skulle tro. Hans suksess med gjenreise tillit og til seg selv tålte ikke flere historier. Det var for tidlig. Nå virker det helt utenkelig at et enstemmig fylkesparti skal velge Giske som sin nye leder. Valgkomiteen leter etter en ny leder og ungdommen i hans eget fylkesparti har allerede vendt ham ryggen.