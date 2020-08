Maguire bryter tausheten: – Jeg fryktet for livet

Manchester United-kaptein Harry Maguire har for første gang snakket om hva som skjedde i Hellas etter at han ble dømt for vold mot politiet og forsøk på bestikkelser.

I et eksklusivt intervju med BBC sier han at han fryktet for livet.

– En unnskyldning er noe man gir når man har gjort noe galt.

– Jeg ønsker ikke at noen skal oppleve dette. Selvfølgelig, denne situasjonen har gjort det vanskelig for en av de største klubbene i verden, så jeg angrer på at fansen og klubben må gjennom dette, men jeg gjorde ingenting galt, sier en tydelig preget Maguire til BBC.

– Jeg vet sannheten

Midtstopperen forteller at politimenn i sivil bekledning, som ikke identifiserte seg selv, tok over hans minibuss i Mykonos og hev ham av bussen før de slo ham på beina og sa at karrieren hans var over.

– Det første jeg trodde var at dette var et kidnappingsforsøk. Vi gikk ned på kne og strakk hendene i været, sier Maguire.

27-åringen sier at han også forsøkte å løpe unna. Han hadde ingen anelse om hvem folkene var.

– Jeg var i en situasjon der det kunne skjedd med hvem som helst og hvor som helst.

– De slo meg mye på beina. Det var ikke i tankene mine. Jeg var i stor panikk. Frykt. Jeg fryktet for livet.

Maguire forteller også at de to mennene gikk bort til hans søster, som kort tid senere besvimte og at de ønsket å ta seg til et sykehus, men at de ble tatt med til en politistasjon. Han benekter også påstanden om at han prøvde å bestikke seg ut av situasjonen med å gi mennene penger.

– Jeg vet hva som skjedde den kvelden. Jeg vet sannheten.

Tirsdag ble Maguire dømt til 21 måneder og 10 dager i fengsel, men denne ble anket og Ole Gunnar Solskjærs kaptein er en fri mann til det motsatte er bevist.