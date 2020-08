Solskjærs skrekksommer: – Man kunne nesten ikke funnet det på

Manchester Uniteds sesong kom til en ende med 2-1-tap mot Sevilla i Europaligaens semifinale i midten av august. Storklubben har derimot på ingen måte unngått rampelyset av den grunn.

Torsdag ble det kjent at Paul Pogba har fått påvist covid-19 og at han måtte trekke seg fra den franske landslagstroppen. Hvor lenge den franske superstjernen er utilgjengelig er uvisst.

Pogbas positive koronatest føyer seg derimot bare inn i rekken av flere dårlige nyheter for Ole Gunnar Solskjærs klubb denne sommeren. Klubbkaptein Harry Maguire havnet i trøbbel etter politibråk i Hellas, mens på overgangsmarkedet har det ikke løsnet for de røde djevlene.

TV 2s fotballekspert Brede Hangeland oppsummerer Uniteds sommer, til nå, slik:

– Rent objektivt er det jo en skrekksommer for Solskjær. Kapteinen i fengsel og den beste spilleren får korona... Man kunne nesten ikke funnet det på.

Kan få svi for Europaligaen

Sent torsdag kveld delte BBC sitt eksklusive intervju med Harry Maguire der han for første gang snakker om situasjonen i Hellas etter at han ble dømt for vold mot politiet og bestikkelsesforsøk.

– Det er veldig typisk engelsk å henge ut spillere som Maguire. Vi vet jo ikke hva dette er. Om har han gjort noe eller ikke er vanskelig å vite, men det vil alltid bli tatt opp i England. «Disse jævla bortkjemte spillerne». At 500 spillere skal gres under samme kam, fordi én kanskje gjør noe dumt, det har jeg alltid synes har vært irriterende. Men sånn har verden blitt.

I tillegg til det utenomsportslige fokuset rundt Manchester United så langt i sommer, sier Hangeland at klubbens sportslige prestasjoner i sommer også kan få konsekvenser for den kommende sesongen.

– At de gikk langt i Europa uten å få noe igjen for det... Det var dumt, i etterpåklokskapens lys. Men jeg vet jo hvordan Solskjær vil tenke, han vet at det er lett å lage unnskyldninger. Han må bare konsentrere seg om det han kan gjøre noe med, konkluderer fotballeksperten.

Manchester United sesongåpner 19. september i det som blir den andre ligarunden i Premier League. Da kommer Crystal Palace til Old Trafford.