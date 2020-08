Fagforeningstopp støtter Trond Giske: – Trenger ikke heksejakt

Trond Giske er enstemmig innstilt som ny fylkesleder i Trøndelag Ap, men valgkomiteen har kalt inn til krisemøte etter at det i dag kom frem en ny historie i Adresseavisen.

AUF trakk torsdag kveld støtten til Giske som fylkesleder. Etter det TV 2 får opplyst av kilder har AUF nå fått spørsmål om hvilken kandidat de kan stille seg bak.

Roar Abrahamsen i Fellesforbundet avdeling 5 gir nå Giske støtte. Fellesforbundet er Norges største fagforbund i privat sektor.

– Vi er et sammensatt parti. By og land. Det er vår styrke. Vi lytter til kvinnebevegelse, fagbevegelse og ungdomsbevegelse. Men, skal vi beholde den styrken bør ingen av oss blande oss inn i lokale demokratiske prosesser. Det er det som skiller Ap fra resten av partibuketten, at vi er et folkeparti. Og da lytter man til folk og lokallag der de bor, skriver Abrahamsen på Facebook.

– Heksejakt

TV 2 har fått tillatelse til å gjengi innlegget.

– En utvikling i motsatt retning kan rive partiet i filler. Det er godt kjent i Trøndelag hvorfor Giske trakk seg som nestleder. Det er også viktig at lokale representanter uttaler seg - og at man tar den generelle debatten om partikultur. Dette må Trøndelag selv rydde opp i. De trenger ikke hjelp for å gjøre seg opp en vurdering fra kvinnenettverket, redningsselskapet, homonettverket, eller nordre follo-oppropet. Det er på tide med ro nå. Politikk som sikrer jobber og bygger velferd. Politikk som bygger styrke, gir Jonas handlingsrom og fjerner Erna. Jeg håpet det blir fokus i Trøndelag i helgen og fremover i hele Arbeiderpartiet. Det er krevende tider. Da trenger man et fokusert parti, ikke heksejakt, skriver Abrahamsen videre.

Giske ut mot mediene

Trond Giske avviser varselet mot ham og kritiserer pressen i et innlegg på Facebook.

– Jeg har forståelse hvis Trøndelag Arbeiderparti velger noe annet, skriver han.

I et innlegg på Facebook torsdag kveld kommenterer Giske blant annet varselet mot ham.

Varslet ble levert torsdag, to dager før årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti, hvor han kjemper om å bli fylkesleder.

– Varselet skriver seg fra et nachspiel for 6 år siden hvor en nå 24-årig kvinne hevder at jeg har strøket henne på låret, skriver han og fortsetter:

– Når jeg avviser dette, vil partiet sette i gang en gjennomgang og behandling av hva som skjedde på dette nachspielet i 2014.

Videre i innlegget kritiserer han pressen og gjentar at han for tre år siden offentlig beklaget «at han ikke hadde vært bevisst nok i sosiale situasjoner», og han skriver at han var lei seg for at noen hadde hatt ubehagelige opplevelser.