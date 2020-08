Giske sier har forståelse om Trøndelag Arbeiderparti velger noen andre

Trond Giske avviser varselet mot ham og kritiserer pressen i et innlegg på Facebook. –Jeg har forståelse for om Trøndelag Arbeiderparti velger noe annet, skriver han.

Saken oppdateres.

I et innlegg på Facebook torsdag kveld kommenterer Giske blant annet varselet mot ham.

Varslet ble levert torsdag, to dager før årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti, hvor han kjemper om å bli fylkesleder.

– Varselet skriver seg fra et nachspiel for seks år siden hvor en nå 24-årig kvinne hevder at jeg har strøket henne på låret, skriver han og fortsetter:

– Når jeg avviser dette, vil partiet sette i gang en gjennomgang og behandling av hva som skjedde på dette nachspielet i 2014.

Ifølge Adresseavisen, som først meldte det, skal hendelsen ha skjedd på en større partisamling i gamle Sør-Trøndelag. Varsleren var medlem av AUF.

Kritiserer pressen

Videre i innlegget kritiserer han pressen og gjentar at han for tre år siden offentlig beklaget «at han ikke hadde vært bevisst nok i sosiale situasjoner», og han skriver at han var lei seg for at noen hadde hatt ubehagelige opplevelser.

Giske gikk av som nestleder i Arbeiderpartiet i januar 2018 etter varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel.

– Jeg sa at også jeg har lært av dette, og i det store organisasjonsarbeidet jeg har ledet i Trøndelag de siste to årene, har vi arbeidet med en god og trygg organisasjonskultur. Organisasjonen vår er forandret, jeg er forandret, skriver han.

Han skriver videre at «pressen omtaler varsler og påstander fra mange år tilbake uten krav om dokumentasjon eller å vente på saksbehandling».

– Pressen har klare regler for når en anmeldelse skal omtales med navn. Ingen slike regler gjelder ved «varsel». Vær varsom-plakaten krever at man skal kontrollere at opplysninger som gis er korrekte, skriver han.

Torsdag publiserte Adresseavisen et intervju med Sunniva Skillingsås, som er innstilt i samme styre som Giske.

I intervjuet forteller hun om flere ubehagelige opplevelser i fylkespartiet, og det hun karakteriserer som en ukultur. Hun beskriver blant annet en episode med Giske fra 2014.

Giske kommenterer ikke Skillingsås intervju direkte i sitt Facebook-innlegg. Men han uttalte til avisen tidligere torsdag, som TV 2 har fått lov til å gjengi, at beklagelsen fra 2017 gjelder fortsatt, og at det «også i Trøndelag har vært for lite bevissthet om festkultur, som jeg også har vært en del av», men han sier at det er gjort mye for å rydde opp i dette de siste årene.

– Grep inn

Han mener også mediene «grep direkte inn» i en demokratisk prosess i Trøndelag Ap i fjor.

– Den gangen ved å skrive om et varsel ingen varsler sto bak, med et falskt sitat og ukesvis med benektelser. Det var et press det var umulig for Trøndelag Arbeiderparti å stå i. Denne uka har det gjennom mediene blitt skapt et enormt press både mot meg og Trøndelag Arbeiderparti med samme mål: å påvirke Trøndelag Arbeiderpartis valg på årsmøtet.

Giske, som ble innstilt av valgkomiteen mandag, skriver at han siden han offentlig beklaget for tre år siden har jobbet på grasrota i kommunepartiene over hele Trøndelag.

– Men jeg har forståelse for om Trøndelag Arbeiderparti velger noe annet, skriver Giske.

– Det er ingen som har krav på tilgivelse eller ny tillit. Det er ingen som har krav på en ny sjanse. Mange mennesker opplever hendelser i livet som gjør at de aldri får reise seg igjen. Min egen situasjon har gjort at mange har delt slike historier med meg, og jeg har opplevd at folk flest har en raushet og evne til nyansering som jeg er svært takknemlig for, fortsetter han.

Regjeringsskifte

Han sier at han er mer heldig enn mange, med en flott familie, gode venner og trygg økonomi.

– Mitt valg var å si ja til den jobben valgkomitéen ba meg om å ta på meg, for å løfte Trøndelag Arbeiderparti og alle de fantastiske medlemmene der, og arbeide for det regjeringsskiftet vi trenger etter neste stortingsvalg og for å sikre at Jonas Gahr Støre blir statsminister. Slik det ser ut nå, vil Trøndelag Arbeiderparti aldri få anledning til å gjøre et slikt valg, skriver han.

Torsdag kveld har over 200 Ap-medlemmer underskrevet et opprop mot at Giske skal bli ny leder av Trøndelag Arbeiderparti.

De mener at han ikke bør få ny tillit til fremskutte verv i partiet.

Alle 15 fylkeslederne i AUF har sluttet seg til oppropet mot Giske, sier fylkesleder Håkon Einarsve i Trøndelag AUF til VG.