Tourens første positive koronatest er et faktum

To personer i støtteapparatet til Lotto Soudal og romkameratene deres er hjemsendt.

Det belgiske laget Lotto Soudal har sendt hjem to personer fra sitt Tour de France-støtteapparat og deres respektive romkamerater etter at koronatestene deres ikke ga ønsket resultat.

– På tross av alt innsatsen ansatte og ryttere har gjort i ukene før Tour de France, var det to tester som ikke ga det ønskede negative resultatet, sier laget ifølge Velonews.

Begge testene ble gjennomfør onsdag. En er bekreftet positivt, mens den andre omtales som «mistenkelig».

Det belgiske laget har store ambisjoner i årets Tour, spesielt på spurtetappene der Caleb Ewan er en av feltets aller beste avsluttere. Han vant tre etapper i 2019.

I tillegg vil ryttere som Thomas De Gendt, Philippe Gilbert og John Degenkolb gå for etappeseiere.

Så gjenstår det å se om laget får stille til start. Det har tidligere blitt meldt at lag som leverer to positive koronatester blant ryttere eller støtteapparat vil bli kastet ut av Touren, men disse reglene har ifølge Sky Sports blitt endret.

– Jeg vet ingenting annet enn det som står i pressemeldingen. Men såvidt jeg vet endret ASO reglene for to dager siden, så to positive prøver betyr ikke nødvendigvis diskvalifisering. Ellers skal jeg ikke uttale meg noe mer om det, svarer den norske Lotto Soudal-rytteren Carl Fredrik Hagen på spørsmål om han tror laget ryker ut av Touren.

Han er også på plass i Frankrike, der han er reserve i tilfelle en av lagkameratene tester positivt.

– Det eneste jeg kan bekrefte er at jeg har fly hjem 9.30 i morgen, legger Hagen til.

Tidligere denne uken sa Lotto Soudal-rytteren følgende til TV 2 om sin egen potensielle Tour-deltagelse.

– Sannsynligheten for å skulle sykle Tour de France er minimal, slik jeg forstår det. Men skulle en av gutta teste positivt for Covid-19 onsdag eller torsdag, så kommer jeg til å steppe inn. Om alt er normalt med helsen til de åtte som er tatt ut, så reiser jeg hjem igjen fredag til nye ti dager med karantene, sa Hagen.