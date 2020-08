Styremedlem i Trøndelag Ap: – Forstår hvis Sandra synes det er ubehagelig å sitte i styret med Trond

– Så bra at flere sier i fra. Det kan være et tegn på at det skjer endinger. Det kan være ubehagelig, men det er viktig at man ikke er redd for å gi beskjed. Ingen skal føle på slik i vårt parti, sier Linmo.

Hun reagerer sterkt på historien Skillingsås forteller til Adresseavisen, og en seksuell undertone i valgkamporganisasjonen i Trøndelag Ap i 2013.

Skillingsås beskriver også en episode på et nachspiel i 2014 med Trond Giske, der hun følte seg ubekvem.

Valgkomiteen har innstilt på gjenvalg av Linmo til styret i Trøndelag Ap og Skillingsås som nytt medlem.

– Jeg forstår Sandra veldig godt hvis hun synes det er ubehagelig å sitte i styret sammen med Trond, og jeg synes ikke det er de som varsler som skal skal trekke seg hvis de opplever ubehag. Hun hun ikke vil sitte i samme styre som Trond, er det ikke hun som skal ut, sier Linmo.

Valgkomiteen i Trøndelag Ap har innkalt til krisemøte. Det bekrefter komiteens leder, Arild Grande, til TV 2.

Ønsker kvinne

Ap-politikeren fra Grong har tidligere gått innfor at en kvinne bør bli ny leder i Trøndelag Ap.

– Jeg ønsker meg en kvinne fordi jeg synes det er viktig med en balanse. Det er ikke fordi jeg er mot noen, men fordi det kan være ulik måte å se ting på mellom kvinner og menn. Vi trenger flere kvinnelige leder, og de politiske partiene bør gå foran med et godt eksempel, sier hun.

Det er ikke aktuelt for Linmo å trekke seg fra styret, uansett hva valgkomiteen kommer fram til etter krisemøtet i kveld.

– Jeg er motivert for å jobbe for Trøndelag Ap, og ser fram til å jobbe for distriktet i stortingsvalget, sier hun.

TV 2 har forelagt Giske budskapet fra Lindmo, men han har ikke besvart tekstmeldingen.

Trond Giskes har gitt TV 2 tillatelse til å gjengi sitatene han har gitt til Adresseavisen.

– I 2017 beklaget jeg dypt at jeg ikke hadde vært bevisst nok i enkelte sosiale situasjoner, og den beklagelsen gjelder fortsatt. Det har også i Trøndelag vært for lite bevissthet om festkultur, som jeg også har vært en del av, og vi har gjort mye for å rydde opp i dette de siste årene, sier Giske, som er innstilt som leder i Trøndelag Ap, til Adresseavisen.

Hellesø: – Jeg har sagt ja

Ordføreren i Nærøysund, Amund Hellesø, er innstilt som nestleder i det nye styret.

– Er du villig til å sitte i styret med Giske som leder etter dette?

– Jeg har sagt ja til å gjøre en jobb for partiet, og tror det er viktigere å sitte ved bordet enn å stå på utsiden, sier han.