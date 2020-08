Trump-administrasjonen langer ut mot NBA-stjernene: – Absurd og tåpelig

Det har vekket stor oppsikt i USA at tre NBA-kamper ble avlyst fordi spillerne nektet å spille i protest mot rasisme og politidrap. Klubbene har støttet Black Lives Matter-bevegelsen i lang tid, men etter at svarte Jacob Blake (29) ble skutt av politiet foran barna sine i Wisconsin søndag, mener NBA-stjernene at nok er nok.

Onsdag nektet Milwaukee Bucks-spillerne å gå på banen, og til slutt ble alle onsdagens tre kamper utsatt.

– Spillerne i NBA har den luksusen at de kan ta seg en frikveld fra jobben, de fleste amerikanerne har ikke den finansielle luksusen det er, sier Kushner til Politico.

– Jeg synes det er bra at de står opp for saken, men jeg ville likt å se dem bevege seg mot konkrete løsninger som er produktive, legger han til.

Stabssjef for visepresident Mike Pence, Marc Short, kaller protestene for «absurde og tåpelige».

– Hvis de vil protestere, tror jeg ikke vi kommer til å bry oss. I mitt hode er det absurd og tåpelig, sier Short.

Demonstrasjonene fra NBA-miljøet spredde seg slik at det ble avlysninger også i basketligaen MLB, fotballigaen MLS og i tennisturneringer onsdag.

