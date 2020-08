Glimt og RBK enkelt videre i Europa

Bodø/Glimt valset over Kauno Zalgiris og er videre i kvalifiseringen til Europaligaen. Rosenborg vant komfortabelt mot islandsk motstand.

Bodø/Glimt 6-1 Kauno Zalgiris

Rosenborg 4-2 Breidablik

For første gang siden 2004 spilte Bodø/Glimt en europacupkamp. Fra den gang var Besiktas med John Carew på laget, byttet ut med Kauno Zalgiris fra Litauen.

Glimts første tellende kamp mot internasjonal motstand på 16 år ble en overkommelig affære. Philip Zinckernagel og Jens Petter Hauge scoret to mål hver før Victor Boniface og innbytter Sebastian Tounekti fastsatte sluttresultatet til 6-1.

De gule er dermed klare for 2. kvalifiseringsrunde i Europaligaen.

– Vi var veldig spent på hvor vi står i Europa, vi har ikke den erfaringen i Europa og det må vi få. Vi gjennomfører en profesjonell, god fotballkamp som viser at vi har et godt nivå inne. Det blir stor forskjell på lagene, jeg er godt fornøyd, sier Kjetil Knutsen til TV 2 på pressekonferansen etter kampen.

– Resultatet lyver litt, vi burde scoret enda mer i dag, legger Glimt-treneren til.

Rosenborg sikret også avansement, med 4-2-seier mot islandske Breidablik på Lerkendal. Torgeir Børven (to mål), Tore Reginiussen og Even Hovland scoret målene for trønderne som ledet med fire mål til pause. Islendingene reduserte to ganger i andreomgang, til ingen nytte.

Zinckernagel-show

Som i Eliteserien var det nordlendingene som tok initiativ fra start og skapte flere store sjanser. Tre ganger skjøt de gule i stolpen i førsteomgangen.

Med litt over 26 minutter spilt satt Glimts første scoring. Jens Petter Hauge trakk seg innover fra venstre og sentret til Ulrik Saltnes på utsiden av boksen. Glimts midtbanespiller sentret videre til Philip Zinckernagel som leverte dansk dynamitt da han plasserte ballen hardt i lengste hjørne til 1-0. Den danske poengkongen sto for nok et målpoeng da han doblet ledelsen ni minutter senere, nok en gang etter pasning fra Saltnes.

Hauge-suser og keepertabbe

Glimt-midtbanespilleren var ikke ferdig med å servere. På 3-0-målet var det derimot ikke på sølvfat. Jens Petter Hauge, som ikke ble tatt ut på landslaget, mottok ballen og klinket den i lengste kryss. Vingen fulgte opp perlescoringen med en iskald straffe til 4-0 like etter.

SUPPORTERE: Glimt-supportere brukte alternative metoder for å få med seg kampen. Foto: Mats Torbergsen

Victor Boniface, som ble felt i forkant av straffen, fikk en gedigen sjanse til å score et femte mål for Kjetil Knutsens menn like etter. Avslutningen på åpent mål gikk derimot i stolpen og ut.

Glimt-keeper Nikita Haikin mistet ballen da han forsøkte å drible og bortelaget reduserte i det 78. minuttet. Sekunder senere banket Boniface inn 5-1, før innbytter Tonekti la på til 6-1. Scoringen var 18-åringens første for klubben, og kampens siste.

– Det var veldig artig. En fin kamp å starte ute i Europa på, oppsummerer Patrick Berg.

– Personlig har jeg ikke opplevd noe artigere enn å spille for dette Glimt-laget, legger han til.

Rosenborg videre

På Lerkendal har Rosenborg i skrivende stund fullstendig kontroll på Breidablik og leder 4-0 til pause.

Torgeir Børven ga hjemmelaget ledelsen før fem minutter var spilt før begge midtstopperne til RBK, Tore Reginiussen og Even Hovland scoret hvert sitt mål. Børven la på til 4-0 før pausesignalet lød med en kontant avslutning i lengste hjørne.

– Det var kjekt å bidra, men det viktigste er at vi et steg nærmere gruppespillet, sier Børven til VG etter kampen.

I andreomgang reduserte islendingene til 4-1, før et straffespark på overtid sørget for at kampen endte 4-2.

– I dag er en kamp vi ikke skal slippe inn mål og vi skal helst score litt flere, sier Reginiussen til avisen.