Valgkomiteen innkaller til krisemøte etter nye anklager

Det bekrefter valgkomiteens leder Arild Grande til TV 2.

Avgjørelsen til AUF ble tatt på et ekstraordinært styremøte torsdag ettermiddag, skriver de i en pressemelding.

«AUF i Trøndelag har på ekstraordinært fylkesstyremøte i ettermiddag besluttet at AUF ikke lenger stiller seg bak den enstemmige innstillingen til valgkomiteen, grunnet den siste utviklingen i saken om Trond Giske.»

Ny anklage

Beskjeden fra AUF kom like etter at Adresseavisen publiserte et lengre intervju med Sandra Skillingsås, der hun for første gang forteller om sine opplevelser med Trond Giske. Skillingsås er innstilt som styremedlem i Trøndelag Ap. I 2013 begynte hun som valgkampmedarbeider.

Til Adresseavisen forteller hun om flere ubehagelige opplevelser i fylkespartiet, og det hun karakteriserer som en ukultur.



Hun beskriver blant annet en episode med Trond Giske fra 2014.

Overfor Adresseavisen forklarer hun hvorfor hun velger å stå frem med sin historie bare to dager før Giske etter planen skal velges som fylkesleder:

- Hvis valget skjer uten at jeg har sagt noe, er jeg med på å legitimere det som skjer. Det vil jeg ikke. Jeg vurderte å trekke meg, eller stille ultimatum, når innstillinga kom, men landet på at nok damer har trukket seg på grunn av han, sier Skillingsås.

Hun har ikke besvart TV 2s henvendelser torsdag kveld.

I pressemeldingen til AUF skriver de videre:

«Fylkesstyret i AUF i Trøndelag vil på lørdag kreve skriftlig votering, og oppfordrer på det sterkeste alle medlemmer av AUF ikke å stemme for Trond Giske som ny fylkespartileder.»

Giske: – Beklagelsen gjelder fortsatt

Trond Giskes har gitt TV 2 tillatelse til å gjengi sitatene han har gitt til Adresseavisen.

– I 2017 beklaget jeg dypt at jeg ikke hadde vært bevisst nok i enkelte sosiale situasjoner, og den beklagelsen gjelder fortsatt. Det har også i Trøndelag vært for lite bevissthet om festkultur, som jeg også har vært en del av, og vi har gjort mye for å rydde opp i dette de siste årene, sier Giske, som er innstilt som leder i Trøndelag Ap, til Adresseavisen.

Opprop mot Giske

Torsdag kveld har 200 underskrevet et opprop mot at Giske blir ny fylkesleder.

«Trond Giske bør ikke få ny tillit til fremskutte verv i partiet», står det i oppropet.

«Ja, Trøndelag velger selv sine leder, men når dette valget smerter og skader oss alle, synes vi det er riktig å gi beskjed: Dette føles feil for oss! Metoo var et veiskille. Vi vil ikke lenger akseptere denne typen adferd fra våre ledere. Det må være grenser for hva vi kan akseptere i et parti», heter det videre.

Leder av Nordre Follo Ap, Morten Ellingsen, forteller at det er han som har skrevet oppropet og begynt å sende det rundt i partiet. Han begynte i sitt eget lokallag, men så har oppropet spredt seg.