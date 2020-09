– Mar-a-Lago kan være en trussel mot nasjonal sikkerhet

Mar-a-Lago er Donald Trumps private palass. Han kjøpte den historiske Florida-eiendommen i 1985, som siden har fungert både som feriested og eksklusiv klubb for presidenten.

Siden han ble president har luksuseiendommen, som Trump selv omtaler som «The Winter White House», også blitt brukt i politisk sammenheng. Flere fremtredende verdensledere, blant dem Kinas president Xi Jingping, har vært innom Mar-a-Lago under statsbesøk.

BESØK: President Donald Trump tok i mot sin kinesiske kollega Xi Jinping på Mar-a-Lago i 2017. Foto: Alex Brandon/AP Photo

– Mange av verdens fremste ledere ber om å få komme til Mar-a-Lago i Palm Beach. De liker det. Jeg liker det. Det er behagelig, sa Trump i forbindelse med Shinzo Abes besøk i 2018.

Politikk og business

Nå frykter flere, deriblant nasjonale sikkerhetseksperter, at gjester benytter seg av Mar-a-Lago for å komme tett på presidenten og skaffe seg innflytelse.

– Det har utviklet seg til å bli en inngangsbillett for folk som vil komme nærme presidenten, sier Caitlin Ostroff til TV 2.

Hun er til daglig journalist i konservative Wall Street Journal, og har sammen med flere kolleger skrevet boken «The Grifter's Club». Her undersøker de hvordan politikk og forretninger går hånd i hånd på innsiden av Mar-a-Lago.

– Mar-a-Lago gir folk muligheten til å kjøpe medlemskap som gir dem adgang til presidenten og hans familie. Det gjør man enten for å skaffe seg politisk innflytelse eller for å forsterke sitt politiske omdømme, ved å late som at man kjenner Trump, forteller Ostroff under denne ukens Trumps Verden.

Interessen eksploderte

Det har lenge vært stor interesse i å skaffe seg tilgang til Mar-a-Lago, som har en svært eksklusiv medlemsliste. I 2016 tok denne interessen virkelig av.

– Etter at Trump ble president skjøt interessen til himmels. Hvert medlemskap koster 250.000 dollar, og plutselig var klubben helt fullbooket. Resultatet er en veldig merkelig blanding av gjester med svært ulik bakgrunn og nasjonalitet, sier Ostroff.

BOLSONARO: Brasils frittalende president Jair Bolsonaro spiste middag med Trump på Mar-a-Lago i mars. Foto: Tom Brenner/TERUS

Mar-a-Lago er ekslusivt, men også unikt. Aldri før har en sittende president eid og operert privat klubb, og Ostroff mener dette reiser flere problemstillinger.

– Ikke bare er det spørsmålet om hvem som tjener økonomisk på presidentembetet, men også spørsmålet om hvem som slipper inn. Hva betyr det at man kan ha den typen tilgang til presidenten? spør forfatteren.

Frykter menn på innsiden

I arbeidet med boken var Ostroff i kontakt med flere nasjonale sikkerhetseksperter, som mener det er grunn til å være bekymret over situasjonen. Mens medlemstallene eksploderte etter at Trump ble president, er det ingen som har oversikt over hvem som faktisk er medlem.

– Listen over medlemmer er i all hovedsak hemmelig. Det er ingen måte å finne ut hvem som er medlem, eller hvilken motivasjon man har for å bli med. Det kan være en trussel mot nasjonal sikkerhet, slår Ostroff fast.

PORT: Det er ikke lett å slippe gjennom porten til Mar-a-Lago. Hvem som faktisk slipper inn, er det få som vet. Foto: Susan Walsh/AP Photo

Et medlemskap hos Mar-a-Lago kan ifølge Ostroff brukes som en snarvei til direkte kontakt med presidenten. Hun er ikke alene om å frykte at dette misbrukes av fremmede makter.

– Sikkerhetseksperter har sagt at utenlandske myndigheter vil være naive om de ikke allerede har noen på innsiden av Mar-a-Lago. 250.000 dollar er kanskje ikke oppnåelig for mannen i gata, men det er uten tvil mulig for fremmede myndigheter, dersom de skulle ønske det, advarer forfatteren.