Johaug trente seg selv i senk på ferie: – Jeg er ikke noen maskin

Forrige uke måtte Therese Johaug (32) trekke seg fra Toppidrettsveka fordi hun hadde trent for mye.

Nå avslører skistjernen at det utrolig nok var på ferietur (!) i Lofoten det gikk galt.

– Det er bare at totalbelastningen har vært for stor i sommer, og ble toppet med en ferietur til Lofoten der jeg gikk veldig mange, lange fjellturer opp og ned, pluss litt trening ved siden av. Da kjente jeg at lårene fikk nok, sånn muskulært. Jeg er ikke vant til å gå fjellturer i fjellsko og med sekk. Jeg tror det var nedover-gåingen som virkelig satte seg i føttene, sier Johaug til TV 2.

– Så du har rett og slett trent for hardt på ferie?

– Jeg tror jeg undervurderte fjellturene i Lofoten. Da jeg kom hjem hadde jeg en følelse jeg ikke har hatt før. Når du har flere hardøkter på rappen der du stort sett sitter med den samme følelsen, er det bare å trykke på bremsen med en gang, ta det der og da og ikke la det surre og gå for lenge. Jeg er for rutinert til at det skal skje.

Sesongen kunne gått i vasken

Johaug tror det kunne gått veldig galt om hun ikke hadde tatt grep, men er klar på at hun ikke bekymret for sin egen helse akkurat nå.

– Nei, det er jeg ikke. Det er lenge til Oberstdorf, det er mange, mange måneder. Men hadde jeg ikke tatt grep nå og bare fortsatt dundret på med mye trening, og reist til Toppidrettsveka og ikke tatt hensyn til det jeg kjenner, kunne det resultert i at skisesongen hadde gått for min del. Det har du sett mange eksempler på før. Utøvere som tyner en sliten kropp, og som ikke får det til å funke. De tenker «det snur sikkert», men det gjør ikke det. Kroppen må du ha med deg hele veien, og den må respondere på treningen du legger ned.

– Det er nesten godt å høre du ikke er en maskin...

– Jeg er ikke noen maskin, ler 32-åringen.

– Helsen kommer først

På grunn av pandemien har Johaug valgt å avstå fra høydeopphold, selv om det tidligere har vært en viktig del av suksessoppskriften hennes.

– Jeg kan leve uten høydetrening en sesong, men det er på grunn av situasjonen vi er i. Det optimale hadde vært om jeg var i høyden og kjørte det opplegget jeg har kjørt før. Det er jeg veldig trygg på, og har veldig god nytte av. Men jeg ønsker ikke å sette meg selv i en posisjon der jeg kan bli smittet, dra med meg ting hjem og bli syk. Jeg lever av kroppen min og er nødt til å være frisk om jeg skal prestere. Det er ikke verdt det å oppsøke utlandet.

Johaug vurderte lenge å reise på et privat høydeopphold, men har nå slått det fra seg.

– Jeg vurderte om jeg skulle reise nå på denne tiden, men da sommeren var over og det begynte å komme igjen var det helt uaktuelt. Det er bare å følge med hvordan samfunnet er, smittetall og om det eventuelt kommer en vaksine. Man må ta ting på sparket, men helsen kommer først, sier hun.