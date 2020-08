Gutter funnet voldtatt og mishandlet på kirkegård: – Skulle begraves levende

Søndag morgen ble to gutter i 15-17-års alderen funnet på en kirkegård i Stockholm etter å ha blitt bortført, voldtatt og torturert i nærmere ti timer.

Guttene ble funnet avkledd og skadd på en kirkegård utenfor Stockholm sentrum.

Svenske Aftonbladet hevder nå at de er kjent med at guttene også har blitt truet ned i en jordgrop på kirkegården.

Her skal gjerningspersonene ha begynt å begrave de to guttene.

Guttene skal i tillegg ha blitt knivstukket, i følge Expressen, som opplyser at det skal være et knivstikk på hvert offer.

– Jeg mener det er en del av den grove mishandlingen, men de har også vært utsatt for ytterligere vold, sier etterforskningsleder og statsadvokat Anders Tordai til Expressen.

To menn siktet

To menn ble pågrepet i nærområdet og anholdt, mistenkt for mishandling og kidnapping. Mennene er nå siktet for voldtekt etter hendelsen.

– De mistenkte nekter for forbrytelsen, men har ikke blitt forhørt enda. Påtalemyndigheten vil ikke gi noen ytterligere kommentar om hendelsen siden det er tidlig i etterforskningen, sa Anna Magnussen ved påtalemyndighetens pressetjeneste mandag.

Begge nekter straffskyld, ifølge forsvarerne.

– Han nekter for å ha gjort noe ulovlig, sa Aziman, som forsvarer mannen som ble fremstilt for varetektsfengsling tirsdag.

Den andre siktede mannen ble framstilt for varetektsfengsling onsdag.

– Min klient nekter for å ha gjort noe ulovlig. Det er det eneste jeg kan si på grunn av restriksjoner, sa mannens forsvarer, Gabriella Alnemark, i en epost til nyhetsbyrået TT tirsdag.

Kildene Aftonbladet har snakket med forteller at ofrene, som er under 18 år, skal ha blitt utsatt for torturlignende og krenkende vold i flere timer.

Funnet etter et halv døgn

Guttene skal ha blitt ført inn på kirkegården ved 23-tiden lørdag kveld, og ble ikke funnet før dagen etter av en forbipasserende. Guttene skal ha vært ved bevissthet da de ble funnet.

De mistenkte mennene skal være i 20-årene. Påtalemyndigheten vil ikke si om det er noen kobling mellom de mistenkte og ofrene.

Utpekt av fornærmede

Guttene ble ført til sykehus, men var bevisste og kunne beskrive kidnapperne til politiet. Også et vitne pekte ut to personer som løp fra kirkegården da politiet kom. De mistenkte ble pågrepet kort tid etterpå.

Begge er tidligere dømt for lovbrudd. Den ene ble så sent som i juli i år dømt til ett og et halvt års fengsel for mordbrann. Den andre ble dømt til ungdomsstraff for tyveriforsøk i fjor.

Hvordan guttene havnet på kirkegården lørdag kveld, eller om de kjenner de to mennene som er siktet i saken, vil etterforskningsleder Tordai ikke gå inn på. Etterforskningen skal undersøke telefoner og gjenstander som skal ha blitt brukt som våpen i løpet av natta