Dette er etappene nordmennene kan vinne

Lørdag: Se Tour de France på TV 2 kl. 13.30

Årets Tour de France-løype skiller seg vesentlig fra tidligere utgaver. Ja, rytterne skal innom både Pyreneene og Alpene, og det avsluttes som vanlig i Paris. Men dramaturgien underveis vil trolig være annerledes i år. Allerede på dag to kommer en tøff fjelletappe.

På de ni etappene frem til første hviledag er det kun tre som er kategorisert som flate. Småkuperte er nok en riktigere betegnelse.

Hva betyr det for de norske vinnermulighetene? Siden Thor Hushovds glansdager har Norge vært velsignet med gode spurtere. Både Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff har prestert best når terrenget har vært flatt.

Fordel med rundløype

Umiddelbart peker etappe 1, 3, 5 og 7 seg ut som etapper som trolig vil ende med massespurt. Etappe 10 er paddeflat, men utsatt for sidevind. Også etappe 11 vil være en etappe spurterne har satt en rød ring rundt. Videre er etappe 19 og den avsluttende etappen i Paris kategorisert som flate.

– Tour de France er det tøffeste rittet i året. I år er det enda verre enn noen gang. Det er vanskelig å forutsi, men Alexander kan kjøre bra på mange etapper. Jeg har sett åtte potensielle etapper. Den første etappen er også mulig, sier Kristoffs trener Stein Ørn.

Med full klaff på dag én vil Kristoff samtidig kjøre seg inn i den gule ledertrøyen.

– Hvis det skjer ... Det hadde vært helt absurd. Jeg har ingen forventninger om det, sier Ørn.

Grunnen er at de aller raskeste rytterne i feltet også behersker tøffere terreng.

– De beste spurterne i årets Tour er hybridsprintere. De er ryttere som kan kjøre godt i bakker også. Spørsmålet er om sammenlagtlagene vil bruke mye ressurser fra start av, eller om de overlater jobben til spurtlagene. Alexander er aller best når han kjører runder. Han presterer best når han får gjort seg kjent med løypen. I Nice skal de kjøre samme runde tre ganger. Det gjør meg optimistisk, men det er på grensen høydemetermessig, analyserer Ørn.

TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd utelukker ikke norsk suksess på åpningsdagen.

– Det er realistisk. Man må aldri avskrive Kristoff. Det er en dag han må være ekstremt skjerpet. Han skal opp en bakke på 400 meter før det er en ekstremt krevende utforkjøring. Der må han være helt foran, for der kommer lag til å sette fart for å kvitte seg med de beste spurterne. Det kommer til å bli en splitt i bunnen av bakken, spår Hushovd.

Ødela rittsykkelen

Kristoff har de siste dagene slikket sårene etter velten i EM onsdag. Rittsykkelen ble ødelagt i velten. Det gjenstår å se om 33-åringen er preget av skadene han pådro seg.

– Det påvirker restitusjonen. Det er noe han merker. Det er ikke optimalt, sier Ørn.

Han tilføyer at Kristoff er flink til å legge slike ting bak seg.

Johan Kaggestad tror det også vil åpne seg muligheter for Edvald Boasson Hagen utover i Touren. Spesielt den tolvte etappen blinker seg ut som en Boasson Hagen-etappe.

– Norske ryttere har sjanse til å vinne de flate og lette etappene i tillegg til det jeg kaller overgangsetapper. Det er passe harde etapper hvor favorittene hviler litt, det går brudd og vi har med Boasson Hagen i brudd. Da kan han avgjøre. Han er en mann som er flink til å avgjøre når mindre grupper kommer til mål. Kristoff har sin mulighet på spurtetappene, understreker Kaggestad.

Det er meldt regn i Nice på lørdag, noe som kan være en fordel for Kristoff. At det ikke er paddeflatt spiller også i Kristoffs favør.

– Den nye løypesjefen legger ofte inn det jeg kaller knekkere mot slutten. Det gjør at det blir litt vanskeligere for spurterne å gjøre opp om seieren. Kristoff er normalt god i litt harde avslutninger. Det kan bare være en fordel for ham. Rent kondisjonsmessig er han blant dem som har mest å kjøre med blant spurterne, avslutter Kaggestad.

I tillegg til Kristoff og Boasson Hagen sykler Vegard Stake Laengen og Amund Grøndahl Jansen Tour de France. Det er ventet at duoen først og fremst må gjøre en jobb for kapteinene Primoz Roglic/Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) og Tadej Pogacar (UAE).