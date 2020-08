Her blir fem tyskere stoppet på grensa med vrakdeler fra krigen

Tirsdag ettermiddag denne uken stanset politiet en bil med fem tyske menn. De fem var på vei ut av landet over Bjørnfjell i Nordland. Bilen var lastet med deler fra tyske flyvrak.

Tirsdag ettermiddag ble fem tyske statsborgere pågrepet på Bjørnfjell i Nordland, like ved riksgrensen til Sverige.

Bakgrunnen for pågripelsen var at bilen de kjørte var fullastet med vrakdeler fra andre verdenskrig.

Pågripelsen er resultat av et tett samarbeid mellom norske, finske og svenske tollmyndigheter. De fem mennene som ble pågrepet er alle menn i 20- og 30-årene, opplyser politiadvokat i Nordland politidistrikt, Steffen Ravnåsen til TV 2.

Siktet

De ble stoppet to mil fra svenskegrensa, på vei ut av Norge. Tyskerne har blitt avhørt, og er nå sluppet fri.

– Mennene er siktet for grovt tyveri, bekrefter Ravnåsen til TV 2.

Det var fremover som først omtalte saken.

Her står vrakdeler fra tyske krigsfly. Foto: Ulf Erik Torgersen, Narviksenteret

Gamle vrakdeler fra tyske fly er ifølge politiadvokaten statens eiendom.

– Så det vil si at de har stjålet fra staten, og det er straffbart, sier han.

Tyskerne er løslatt, men politiet etterforsker saken videre.

– Vi har ikke kommet fram til noen straffeutmåling ennå. Det er ikke hver dag man jobber med denne type saker, sier Ravnåsen.

Visste ikke at det var ulovlig

– Hva har de fortalt til dere?

– De var interessert i flyhistorie. I tillegg hevder de at de ikke visste at det var ulovlig å ta med seg flydeler, forteller politiadvokaten.

Per nå har ikke politiet noe mer å gå etter, men Ravnåsen forteller at man vil undersøke om det er noe marked på å selge flydeler, og hva det eventuelt ligger på.

Bilen var fullastet med vrakdeler. Foto: Politiet

Hjalp politiet

Museumsleder Ulf Eirik Torgersen ved Narviksenteret har hjulpet politiet med å identifisere vrakrestene.

– Hva slags organisasjon eller hva de representerer har vi ikke oversikt over nå, men de hadde hentet ut kart over flyvrak i Norge. Ut fra det vi kan se per nå har de raidet tre plasser rundt Narvik med vrak i naturen, sier Torgersen til TV 2.

Fire tyske krigsfly

Tyskerne ha plyndret så mange som fire tyske krigsfly i Ofoten og Sør-Troms.

– Det er fortrinnsvis to Heinkel 111-maskiner og mest sannsynlig en Junker 88 og en Messerschmitt 110. Det kan være snakk om til sammen tre eller fire fly, sier han.

– Så her har tyskerne visst hva de så etter?

– De har gått konkret på maskinene. Det er ikke en hemmelighet hvor de ligger, sier Torgersen.

– Ligger det store verdier i å selge vrakdeler?

– I de rette miljøene er det store verdier. Enten det er for samlemarkedet, eller om man restaurere fly.