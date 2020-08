Snart skal flere tusen norske kunder få en bil de har ventet lenge på. Volkswagen gjør seg nemlig nå klare til å starte utleveringene av sin splitter nye ID.3.

Dette er ikke bare en ny bilmodell. ID.3 er også starten på en milliardsatsing fra Volkswagen. Den er første bil ut i det som i løpet av kort tid skal bli en hel familie av elbiler.

Her hjemme tar ID.3 over for e-Golf som har vært en bestselger i mange år. Dermed har den litt av hvert å følge opp, men det vi har sett av nykommeren så langt tyder på at den vil klare det – og bli et svært vanlig syn på norske veier fremover.

100 kilometer ekstra

Rekkevidde er som alltid viktig på elbiler. ID.3 har en offisiell rekkevidde på inntil 420 kilometer. Men den er det tydeligvis mulig å overgå.

Nå har det nemlig blitt satt rekkevidderekord for ID.3. Bilen klarte nylig en distanse på 531 kilometer, fra Zwickau til Schaffhausen, på én lading. Dermed ble kjøredistansen over 100 kilometer lenger enn det offisielle WLTP-tallet, det tilsvarer en økning på 26 prosent.

ID.3 startet turen fulladet, og rekordforsøket hadde kjøring både på vanlige veier og motorveier. Ordet “hypermiling” kommer fra USA og viser til økokjøring av produksjonsbiler for å oppnå maksimal rekkevidde og lavest mulig forbruk. Resultatet her bør være godt bilde på potensialet i energieffektivitet for elbilene i ID.-familien.

Så mye koster ID.3 i Norge

Her er et tidlig ID.3-eksemplarer på norske veier, det er hentet inn av importøren.

Dreven hypermiler

Bilen som ble brukt i forsøket er en serieprodusert ID.3 1ST Pro Performance, i fargen Mangan Grey. Den har et batteri på 58 kWt, og er bygget på Volkswagens elbilfabrikk i Zwickau. Sjåføren var den drevne “hypermileren” Felix Egolf (ja, det er faktisk ikke tull, han heter det)

Herr Egolf kjørte svært økonomisk, blant annet ved å ta foten av gasspedalen så ofte så mulig og la ID.3 1ST rulle. Vekten var ikke helt ideell for et testforsøk, med filmfotograf og teknisk utstyr ombord.

Denne kan sørge for en elbil-revolusjon

ID.3 har en offisiell rekkevidde på inntil 420 kilometer. Men det går altså an å kjøre den betydelig lenger.

Snittfart på 56 km/t

Dette tilsvarer en tilleggsvekt på 250 kilo totalt. Navigasjon, lys, radio og ventilasjon var enten konstant på eller tidvis i bruk. Likevel ble forbruket på lave 10,9 kWt/100 km, mot offisielt forbruk for ID.3 1ST på 15,4-14,5 kWt/100 km.

44 prosent av turen var på motorvei og 56 prosent på landeveier. Gjennomsnittlig hastighet var 56 km/t. Akkurat der ligger naturligvis mye av hemmeligheten bak resultatet. Elbiler bruker betydelig mer strøm i høyere hastigheter.

Oslo-Kirkenes på én tank, tror du det er mulig?

Foreløpig bare på tyske skilter, men snart skal du få se mange eksemplarer av denne på norske elbil-skilter.

Snart kommer også ID.4

ID.3 er for øvrig på størrelse med dagens Golf, men den innvendige plassen er større. Bilen kommer i flere utgaver, alle med bakhjulstrekk.

Allerede før jul kommer elbil nummer to i den nye satsingen fra Volkswagen hit til Norge. Da er det klart for SUV-en ID.4 som akkurat nå er en snartur i landet. Dette er en SUV i familieklassen, som også kommer med 4x4. Det er ventet at også den vil bli en storselger i det norske markedet.

Se video av rekordforsøket øverst i denne artikkelen.

