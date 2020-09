Isacs (10) Liverpool-skjerf ble stjålet fra farens grav - nå får han hjelp fra supportere landet rundt

«Vi vil huske Torbjørn for den store mannen han var. Vi vil bruke og bringe videre hans mantra.

You'll Never Walk Alone.

Altid i mitt hjerte. Hvil i fred min prins.»

Slik avsluttet Vibecke Gjelsvik Lien begravelsestalen til ektemannen Torbjørn Gjelsvik Lien, som gikk bort i 2018.

Seks uker etter at sønnen Isac ble født i 2010, fikk faren påvist hjernesvulst. Åtte år med sykdom førte familien tett sammen. Moren forteller at Torbjørns favorittklubb og «You'll Never Walk Alone» var svært viktig i en tung tid for familien. Både kisten og urnen hadde Liverbirden på seg, i tillegg til gravsteinen.

MOR: Vibecke Gjelsvik Lien er stolt over sønnen sin Isac som hedrer sin far og vil fortelle sin historie. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Når vi var gjennom alt dette, da betydde YNWA og Liverpool veldig mye for ham og oss. Vi er ikke så store fotballfans som han var. At han ikke fikk Isac fotballfrelst var noe som var litt fortvilende for ham, sier hun.

Da Torbjørns liv var over, bestemte Isac seg for å henge opp et Liverpool-skjerf på gravsteinen, som en hyllest til faren. I ett år hang skjerfet på graven. Så ble det stjålt. Så det neste. Hele tre ganger forsvant skjerf fra Torbjørns grav. Isac kunne ikke forstå hvorfor noen ville ta farens skjerf.

– Jeg synes det er teit at folk stjeler skjerf. Hvorfor vil de det liksom, spurte Isac da TV 2 møtte familien på Øvsttun Kapell der faren ligger gravlagt.

– Han var nesten alltid glad, han var veldig snill, ja. Og så var han veldig glad i Liverpool, sier Isac om faren.

NÆRE: Isac og faren hadde et vært forhold. Foto: Privat

– Hvorfor kunne ikke han ha levd litt lenger?

Vibecke beskriver ektemannen som en som levde etter klubbens slagord.

– Han var en superfin fyr, akkurat nå er jeg helt tom. Han tenkte mer på alle andre enn seg selv. Han ville ikke snakke så mye om seg selv, og det var veldig mange som brydde seg om han. Det var veldig tøft, men veldig fint for vi var veldig åpen etterhvert om sykdommen.

Supportere sender skjerf

Etter at skjerf nummer tre forsvant, tok Liverpools norske supporterklubb kontakt med familien. På hjemmesiden deres, oppfordret de norske supportere om å sende skjerf til Isac slik han alltid hadde et skjerf tilgjengelig til farens grav.

Tore Hansen, daglig leder i Liverpool FC Supporters Club Norway, sier at supporterklubben ville støtte der de kunne.

SUPPORTER: Torbjørn Gjelsvik Lien var stor Liverpool-supporter. Foto: Privat

– Det er en story som rører alle, sant. Så vi gikk en runde internt og det kom en tanke om å oppfordre supporterne om å sende skjerf sånn at han aldri går tom. Det handler om å vise støtte fra den klubben som faren var opptatt av. Det er litt den familiefølelsen og samholdet som hører med det å være fotballsupporter, så det er bakgrunnen for det, sier Hansen.

– Isac er en reflektert ung mann som gjerne vil gjøre stas på faren sin, og det er måten vi kan gjøre det på. Når man er 9-10 år og gang på gang får en skuffelse når skjerfet er borte fra gravsteinen... Vi håper at han nå kan ha et par skjerf på lur, det er det dette kan bidra til. Vi vil vise samholdet, styrken og det fellesskapet som fotballen kan gi.

– Isac trengte dette

Responsen har vært stor landet rundt. Til og med en engelskmann har sendt e-mail for å spørre om hvordan han kunne bidra. I skrivende stund har 41 skjerf ankommet familiens hus i Bergen. Flere er på vei.

Vibecke er overveldet.

– Vi er ikke vant til så mye oppmerksomhet. Isac forstår ikke alt, men er veldig glad for støtten. Han spør seg «er det noen som bryr seg om pappa nå?» siden det er så lenge siden Torbjørn døde.

– Det er dette som er «You'll Never Walk Alone», vi har mange rundt oss som bryr seg, og nå har vi jo et supporterteam i tillegg. Vi er superhappy. Jeg tror Isac trengte dette litt nå.

Tiåringen nikker anerkjennende til det moren sier.

– Det er utrolig snilt at de bryr seg om oss, spesielt når de ikke kjenner oss så godt, sier gutten.

Supporterlederen forteller at det var viktig at familien får en følelse at de ikke må gjennom dette alene.

– Sangen og budskapet i sangen går hånd i hånd med det som de har opplevd. Teksten handler jo om et mørke og et lys ikke sant. Den passer jo fint både til å feire store sportsprestasjoner, men også markere at en pappa og Liverpool-supporter gått bort.

PS: Premier League starter til helgen. Første kamp er Fulham-Arsenal lørdag fra kl. 12.30 på TV 2 Sport Premium og Sumo.

Liverpool sesongåpner mot Leeds. Den kampen kan du se fra kl. 18.00 på lørdag.