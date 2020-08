Chelsea hentet stoppertalent

Det franske stoppertalentet Malang Sarr (21) har skrevet under en femårskontrakt med Chelsea, etter at kontrakten hans med Nice gikk ut.

På sine nettsider skriver Chelsea at Sarr kommer til å lånes ut denne sesongen, slik at han kan få verdifull spilletid før han blir klar til å bli en del av troppen.

– Muligheten til å signere Malang var ikke en vi kunne gå glipp av. Han er et stort talent, og vi vil følge ham tett gjennom låneperioden med håp om at han snart vil være tilbake i Chelsea. Vi er veldig glade for å ønske ham velkommen til klubben i dag, sier Chelsea-direktør Marina Granovskaia.

Sarr har spilt for Nice siden han var fem år, og debuterte på førstelaget i en alder av 17. Totalt ble det 102 ligakamper for Nice, for stopperen med åtte U21-landskamper for Frankrike. Han har også representert Les Bleus på U16-, U17-, U18-, U19- og U20-nivå.