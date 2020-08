Tidligere NHL-spiller muntlig enig med Lillehammer

Andreas Martinsen har fem sesonger bak seg i NHL og AHL, for henholdsvis Colorado Avalanche, Montreal Canadiens og Chicago Blackhawks.

Men på grunn av mangel på spilletid de siste par sesongene valgte han å reise hjem til Europa, og sveitsiske EV Zug forrige sesong. Men oppholdet i den sveitsiske toppklubben tok brått slutt da koronapandemien slo til, og siden da har 30-åringen trent med moderklubben Lillehammer.

Nå har de blitt enige om at den tidligere NHL-spilleren starter sesongen på Lillehammer.

– Vi har en muntlig avtale med Andreas om at han skal spille noen treningskamper, og starter sesongen hos oss, bekrefter daglig leder i Lillehammer, Atle Svendsrud til TV 2.

Om klubben får signert Martinsen avhenger av økonomisk støtte.

– Vi er avheng av finansiering utenifra, dersom han skal binde seg til oss for lengre tid. For han er jo vant til et annet lønnsnivå enn hva vi har her. Men det er utrolig moro at han finner det attraktivt å være hos oss, og drømmen hadde jo vært å få signert han for hele sesongen. Det er det vi jobber for. Det ville vært en drømmesignering både for oss, og for hele Eliteserien, understreker Svendsrud.

Martinsen med totalt 154 NHL-kamper på CV-en har hus på Lillehammer, der han bor sammen med kona Camilla og deres to døtre.

Svendsen understreker at at de ikke har satt noen deadline for når signeringen formelt må foreligge, og at det naturligvis kan komme tilbud fra andre klubber ute i Europa inn mot seriestart.

Lillehammer åpner sesongen hjemme mot Stjernen 3. oktober.

Det har ikke lyktes å komme i kontakt med Andreas Martinsen.