Ulvang med dyster verdenscup-spådom – lanserer norsk alternativ

Som med stort sett alt annet, går langrennssporten en annerledes sesong i møte. Vegard Ulvang, leder for langrennskomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS), sier at man forbereder seg på at det vil bli spesielt.

Hvis koronasituasjonen forblir uendret, tror Ulvang at det blir vanskelige å arrangere Tour de Ski og verdenscup i 2020.

– For å kunne konkurrere må vi kunne reise og da må landene være grønne. Hvordan det vil se ut når skisesongen går i gang, det tror jeg kanskje ingen vet. Det vi gjør i øyeblikket er å forberede oss på ulike scenarioer. Det vil si, å lage systemer på hvordan vi skal teste folk mot virus og hvor ofte. Det er viktig at vi kan snu oss rundt, sier Ulvang til TV 2.

Landslagssjef Eirik Nyhr Mossum har besluttet at hans langrennslandslag ikke skal reise på høyeopphold til utlandet.

– Selvfølgelig skulle vi gjerne ha vært litt i høyden, først og fremst med det som skal skje neste år med OL i Beijing.

– Vi er ikke villig til å ta den ekstra risikoen. Vi er helt sikker på at vi får trent godt nok hjemme, sier Nossum som er spent på hvordan sesongen blir.

SJEF: Eirik Myhr Nossum er sjef for herrenes langrennslandslag. Foto: Terje Pedersen

Landslagssjefen sier at laget hans har intensjon om å være med på alt av renn og håper verdenscupen kan gå som normalt.

Verdenscupen skal etter planen starte 27. november i Ruka i Finland.

Johaug: – Skirenn kommer i andre rekke

Therese Johaug sier at hun ikke er overrasket dersom det blir avlysninger.

– Vi er et helt World Cup-sirkus som reiser på tur, og vi kommer fra ulike land. Det er ingen som har lyst til å utsette seg selv for korona heller. Det kan jo i verste fall bety alvorlige konsekvenser for oss om vi får det. Vi leverer av lungene våre og kroppen vår. Jeg tenker helsen og sikkerheten kommer først, og så kommer skirenn i andre rekke, sier Johaug til TV 2 og avslører at hun vurderte eget høydeopphold.

IKKE OVERRASKET: Therese Johaug mener at helsen må komme først og er ikke overrasket over at det kanskje ikke blir verdenscup kommende sesong. Her fra sommerens Blinkfestival. Foto: Carina Johansen

– Jeg vurderte om jeg skulle reise nå på denne tiden, men da sommeren var over og det begynte å komme igjen var det helt uaktuelt. Det er bare å følge med hvordan samfunnet er, smittetall og om det eventuelt kommer en vaksine. Man må ta ting på sparket, men helsen kommer først, sier hun.

Norsk alternativ

Ulvang er tydelig på at det jobbes hardt for at skisesongen skal gå noenlunde som normalt.

– Det er veldig viktig å konkurrere, det er viktighet for idretten og viktig for alle at vi er synlig på TV.

For at det skal bli gått verdenscuprenn, må utøvere fra syv av de ti beste nasjonene ha mulighet til å stille. Det er langrenns ønske, forklarer Ulvang og sier at dette også skal diskuteres i FIS. Med store deler av europeiske land markert rødt, er kravet ikke mulig å følge med dagens situasjon.

– Hvis ikke det er tilfellet, betyr det sikkert ikke at vi ikke går skirenn, men da får man kanskje ikke verdenscupstatus på det her.

Skulle det bli vanskelig for norske utøvere å reise, lanserer skilegenden følgende alternativ:

– Da må man konkurrere lokalt og inviterer gjester hit. Hvis jeg skal gjette på vinteren, så tror jeg vi får se mye skirenn i Norge. Blinkfestivalen og Toppidrettsveka har vist at det er mulig å konkurrere under restriksjoner.

– I Norge har vi mange dyktige arrangører som kan snu seg rundt og produksjonsteam som kan lage TV på kort varsel. Det tror jeg er avgjørende for at vi kan gå skirenn til vinteren.

VM også i fare

Også ski-VM i Oberstdorf i februar neste år kan være i fare, ifølge Ulvang.

– Får ikke folk reist dit, blir det vanskelig å ha VM. Får man reise dit med restriksjoner, så må man tilpasse seg. Det kan være man gjør som i fotball, at det blir skirenn for tomme tribuner, men det blir krevende for arrangør med tanke på økonomi, sier Ulvang og legger til:

– Men det er mange her som har interesse over at det vil bli gått skirenn i en eller annen form, så man kommer til å strekke seg svært langt for å fått konkurrert.

Et alternativene som er lansert er å kutte antall løpere i feltet.

– Vi må bare prøve å være godt forberedt til å være fleksibel. Sånn at vi er klar når vi vet hvordan verden blir. Vi må kanskje kutte kvoten, sier han og påpåker at nasjonale regler og helsepersonell vil avgjøre hvor mange løpere som kan gå samtidig.