Johaug bretter ut privatlivet: – Det krever at man viser litt mer

Torsdag lanserte langrennsstjernen sin egen YouTube-kanal.

– Det startet i vår da korona-tiden kom og jeg fikk litt mer tid til å gjøre ting. Folk har spurt meg mye om vise mer av privatlivet mitt, hvordan jeg trener og hva jeg gjør, og vise en annen side av meg selv. Det var da jeg bestemte meg for at jeg har lyst til å dele litt av hverdagen min, hvordan jeg jobber for å bli en bedre skiløper og samtidig vise litt andre sider. Litt utenomsportslige ting med humor og andre ting, samtidig som jeg vil at seerne skal få tips og lære noe av episodene, forklarer Johaug til TV 2.

32-åringen har tidligere vært svært tilbakeholden med å brette ut privatlivet. Det har vært et bevisst valg.

– Ja, det har det. Jeg føler det har vært nok oppmerksomhet ellers. Og så kjenner jeg nå at jeg står veldig mye tryggere med meg selv. Jeg vet hvem jeg er og hva jeg står for. Da er det lettere å bruke tid på dette. Da kjenner du at det ikke tar noen krefter, sier hun.

Dermed kan fansen komme tettere på enn noen gang.

– Hun har hatt en helt bevisst strategi på ikke å dele for mye av privatlivet, men når man begir seg ut på en slik satsing krever det at man viser litt mer. Man kommer til å se veldig mye mer enn det man har sett før, både fra ferieturer, treninger og gode og dårlige dager, sier manager Jørn Ernst.

FERIETUR: I den første Johaug-vloggen blir vi med Therese Johaug og samboer Nils Jakob Hoff til Lofoten.

– En viktig kanal

Han legger ikke skjul på at den nye satsingen skal bidra til å selge merkevaren Johaug.

– Det er en viktig kanal, både for merkevaren Johaug, for de øvrige sponsoren og Therese selv for å få vist frem andre sider enn bare langrennsløperen, sier Ernst.

Johaug ser flere positive sider ved det å bli youtuber.

– Det kommer et liv etter toppidretten, og jeg har tenkt på det i forbindelse med dette. Jeg er på slutten av karrièren min. Jeg har fått hjelp av Active Brands til dette, men det er ikke det at jeg skal selge mer klær av å lage en YouTube-kanal. Det er mest for å skape blest. Det går jo som hånd i hanske med meg og merkevaren, men først og fremst er det fordi jeg har lyst til å vise treningshverdagen min til folk og vise en annen side av meg selv. Det har jeg fått veldig mye spørsmål om, sier langrennsstjernen.

– Knallhard jobb

Johaug ser frem til å vise frem en annen side av seg selv enn det som nesten blir sett på som en maskin i langrennssporet. For noen ganger kan det faktisk tære litt på å være så suveren at triumfene nesten ikke vekker begeistring.

– Ja, jeg har følt på det selv. Folk – og nesten meg selv og folk rundt meg – tar det som en selvfølge at jeg skal stå øverst på pallen. De tror kanskje det bare er å gå og hente medaljen, men det er faktisk en knallhard jobb som skal gjøres i forkant. Det er ingenting som kommer av seg selv. Som alle andre har jeg dårlige og gode dager. Jeg er ikke en evighetsmaskin, ler 32-åringen.