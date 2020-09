Tesla lovet 2 år gamle Mathias lekebil – som 4-åring har han fortsatt ikke fått den

I 2018 skiftet pappa Magnus Hanæs fra Tesla Model S til Model X. For dette byttet skulle han få en lekker Tesla lekebil til 4.585 kroner i vervepremie. Men etter over et og et halvt år med e-poster og mas har han fortsatt ikke fått noen mini-Tesla.

– Jeg blir skuffet og oppgitt fordi de har lovet noe jeg forventer at de skal holde, sier Hanæs og tilføyer:

– Det er for dårlig å bruke to år på å dele ut en vervepremie. Det holder ikke. Inntil de klarer å levere har de lurt sine kunder. Jeg tror ikke at Audi eller BMW ville latt sine kunder i stikken på denne måten.

TV 2 hjelper deg har fått låne en Tesla lekebil til TV-opptaket. Det er det nærmeste Mathias (4) og pappa Magnus har vært en slik lekebil.

RÅKJØRER: Pappa Magnus prøver lekebilen. Foto: TV 2 hjelper deg

Oppgitt

Magnus skrev sin første e-post til Tesla i februar 2019. Etter hvert skulle det bli en lang rekke.

– Jeg har sikkert skrevet ti e-poster. Tesla svarer at de setter pris på at jeg er tålmodig og forståelsesfull. Det har jeg vært i ett og et halvt år nå, forklarer han.

11. mars 2019 fikk Magnus den siste e-posten fra Tesla. Da skrev de at de snart ville sende han en kode slik at han kunne bestille lekebilen.

– Den har jeg aldri fått. Jeg har purret mange ganger etter det, men ikke fått noe svar.

Vervepremier for over 100.000 kr

EGEN GRUPPE: De som venter på vervepremie har dannet egen Facebook-gruppe. Foto: Faksimile

Magnus er ikke alene om å etterlyse vervepremier. På Facebook er det en egen gruppe som heter «Vi som venter på referreal fra Tesla».

– Verdien på min gave er lav, men det er mye verre for dem som har utestående store verdier, sier Hanæs.

Noen av gruppemedlemmene venter på premier for over 100.000 kroner etter å ha skaffet en rekke nye kunder til Tesla.

– De skylder meg to hjemmeladere og et sett med 22 tommers felger og dekk. Disse har jeg ventet på i halvannet år, sier Bent Knekten Marthinsen.

Han har vært blant dem som har skaffet flest nye kunder til Tesla i Norge.

– Jeg blir ikke forbanna, men jeg er litt skuffet. Jeg gidder ikke å skaffe de noen nye kjøpere nå, sier han.

Odd G. Hagen fikk kompisen til å kjøpe en Tesla:

– Vi skulle få 15.000 kilometer gratis ladning. Men ingen av oss har fått noe, sier Hagen.

Vil Tesla rydde opp?

NULL INTERVJU: Kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland vil ikke svare på hvorfor det har tatt opptil to år å få vervepremier. Foto: Henrik Skolt/NTB Scanpix

TV 2 hjelper deg har totalt vært i kontakt med 11 stykker i gruppen.

Kravene deres sendte vi til Tesla før sommeren for å se om de kunne finne en løsning for disse kundene.

I løpet av sommeren har vi fått flere og flere gledelige nyheter fra disse kundene.

«Alle kundene som TV 2 hjelper deg har snakket med, og som har hatt krav på premier i henhold til vilkårene, skal ha fått premiene sine», skriver kommunikasjonssjef i Tesla, Even Sandvold Roland, til TV 2 hjelper deg. Det dreier seg om totalt 450.000 kroner i verdier.

Han ønsker ikke å la seg intervjue av TV 2 hjelper deg, og svarer heller ikke på hvorfor det har tatt så lang tid å få disse vervepremiene. Men han skriver følgende:

«Tesla har jobbet målrettet for å rydde opp i dette den siste tiden. De fleste premiene har allerede blitt levert til norske kunder, og alle kunder som har blitt lovet en premie skal naturligvis få den. Vi jobber oss fortløpende gjennom de resterende sakene, og oppfordrer kunder som mangler en premie og ikke har hørt fra oss til å kontakte referralprogramEMEA@tesla.com».

Hvor er mini-Tesla?

Magnus Hanæs har også blitt kontaktet av Tesla.

– De tok kontakt med meg og ga meg kompensasjon for lekebilen, men de kunne ikke gi meg selve bilen.

– Hva tenker du om det?

– Det er litt synd for Mathias. Men jeg må si meg fornøyd med at de har gitt en økonomisk kompensasjon. Så får jeg heller finne på noe annet i gave til Mathias, sier pappaen.

Men det trengs ikke. TV 2 hjelper deg har nemlig med en overraskelse til Mathias