Harm og Hegseth skal delta i Kompani Lauritzen – frykter livsfarlig kjempetabbe

For om lag én uke siden tok Dag Otto Lauritzen og Kristian Ødegaard imot 14 nye kjendis-rekrutter ved Setnesmoen leir i Åndalsnes. Blant disse: TV 2-programleder Morten Hegseth (34) og Panelet- og podkast-kompanjong Vegard Harm (24).

Se fullstendig oversikt over casten lenger ned i saken.

I intervjuet TV 2 gjorde med radarparet før avreise, legger de ikke skjul på at de er ganske blottet for kunnskap om livet i militæret.

– Jeg kan ingenting, sier Hegseth kontant, før han raskt legger til:

– Jeg brakk armen og ble med på Big Brother i stedet for jeg.

Harm har på sin side plukket opp det han tror er essensen av førstegangstjenesten.

Se klipp fra intervjuet i videovinduet i toppen av saken.

– Jeg er såpass ung at jeg nå har venner og familie som er i militæret nå. Jeg vet at det er stress, strengt og hele den pakka der, men de kommer jo tilbake og er så nydelige i uniformen sin, og jeg blir så inspirert, sier 24-åringen entusiastisk.

Ville bli utfordret

Det de imidlertid har erfaring fra, er å være på bristepunktet i regi av Lauritzen og Ødegaard. Duoen var turfølge i «På tur med Dag Otto» for to år siden, og Harm tror den opplevelsen bidro til at de takket ja til Kompani Lauritzen.

– Selv om det var helt jævlig – jeg var veldig dårlig trent, satt og røyka oppe i en fjellvegg og skulle trekke meg i ei myr – så var det hyggelig selv om det var en tung tur, og jeg elsker de to, sier han.

– Jeg tror begge kicket på det å bli utfordret, og det å være i militæret er jo for mange den største utfordringen man får i livet, sier Hegseth.

Men begge er klare på at hovedårsaken til at de takket ja, var at de fikk gjøre dette sammen.

Frykter livsfarlig tabbe

Det er ingen tvil om at én øvelse vekker mer frykt hos «Gutta rekrutt» enn andre.

– Jeg er litt skeptisk til å hoppe i fallskjerm alene, begynner Hegseth.

– Det er veldig gøy at du er litt skeptisk til å hoppe fallskjerm alene. For å si det slik: Jeg er jævlig skeptisk, skyter Harm inn.

Hegseth har allerede sett for seg et scenario som virkelig ikke må skje.

– Jeg ser for meg at vi står der oppe og hopper ut, så er det plutselig noen som sier: «Å nei! Morten glemte fallskjermen!». Det er så typisk meg, sier Hegseth.

Harm gjør ingen forsøk på å motsi makkerens teori, men har heller en forbilledlig beskrivelse av hvordan det hele har gått til.

– Jeg står igjen og sier: «Oi, shit. Han tok Fjällräven-sekken han, i stedet for fallskjermen. Ja ja. Sånt skjer! Vet du hva? Han hadde et godt liv», sier 24-åringen til Hegseths store fornøyelse.

Harm og Hegseth skal inngå i et kompani på totalt 14 kjendiser, og her er årets stjerne-tropp:

Linnea Myhre (30), forfatter og blogger

Foto: Matti Bernitz / TV 2

Myhre startet bloggen «Alt du vet er feil» tidlig i 20-årene, og ble raskt en av Norges første, store bloggere. I 2012 tok hun en bloggpause, men gjorde comeback i bloggsfæren noen år senere.

30-åringen har samtidig gjort suksess som forfatter, og har til nå utgitt fire romaner – sist i 2019 med «Meg, meg, meg». Moldenseren har i tillegg dukket opp i flere reality-konsepter, og tok blant annet tredjeplassen i Skal vi danse i 2014.

Myhre er redd for at mangelen på brus kan bli utfordrende, men håper at oppholdet kan bidra til at hun blir en mer utholdende person.

– Jeg takket ja for å lære meg å takle fysisk og psykisk utmattelse. Jeg er livredd for å bli for sliten, og ettersom jeg derfor har aldri har hatt motivasjon til å presse meg til det ytterste, har jeg heller avfunnet meg med å være middels i alt. Det har jeg lyst å gjøre noe med, selv om jeg vet at det kommer til å koste mye av meg, sier hun.

Jakob Schøyen Andersen (30), skuespiller og komiker

Foto: Matti Bernitz / TV 2

Allerede som 11-åring trådte Schøyen Andersen inn i rampelyset i rollen som Dynamitt-Harry i Olsenbanden jr.-filmene. Senere gjorde han suksess på TV-skjermen med blant annet TV 2-programmet «Kollektivet», TVNorges «Jul i Blodfjell», samt NRK-serien «Hit for hit». Han har også spilt i flere norske storsatsninger på kinolerettet, senest i nyversjonen av «De dødes tjern» i 2019.

Schøyen er sønn av underholdningsartist Hege Schøyen og jazzmusiker Arild Andersen.

30-åringen har aldri vært i militæret selv, og beskriver seg selv som en er klønete, distré person som verken liker høyder eller fart og spenning. Men han har dog prøvd å forberede seg litt.

– Mentalt har jeg gruet meg masse og sett for meg i detalj hvordan jeg ryker ut ved første mulighet. Fysisk har jeg gått noen toppturer og jogga litt, forteller Schøyen.

Ulrikke Brandstorp (25), sanger

Foto: Matti Bernitz / TV 2

Brandstorp ble for alvor norsk «allemannseie» etter å ha vunnet Melodi Grand Prix-finalen i år. Grunnet korona-pandemien, ble det dessverre ingen internasjonal konkurranse på 25-åringen.

Dette var imidlertid ikke nordmenns første møte med sangfuglen. I 2013 deltok Brandstorp i Idol, og to år senere kom hun til semifinalen i The Voice. Hun deltok også i MGP i 2017 – for ikke å glemme at hun sang seg til andreplass i NRKs Stjernekamp i 2018.

25-åringen røper at hun har en ganske plagsom høydeskrekk som hun håper hun klarer å overvinne på Setnesmoen.

– Høydeskrekken min kan nok fort bli et problem, men jeg har bestemt meg for å bare gjøre – ikke tenke. Hoppe i det, så får jeg tenke etterpå. Jeg har jo et enormt konkurranseinstinkt, så jeg nekter å gi meg, sier hun.

Bernt Hulsker (42), fotballkommentator og tidligere fotballspiller

Foto: Matti Bernitz / TV 2

I dag er Hulsker ekspertkommentator i fotball, og fast inventar i VGTVs Foppall-redaksjon. Den halvt nederlandske 42-åringen var selv aktiv fotballspiller og Tippeliga-debuterte med Molde Fotballklubb i 1999.

Han spilte for Molde i fem og en halv sesong før turen gikk videre til Vålerenga og seriemesterskap i 2005. Deretter gikk han til svenske AIK Fotboll i 2006 og Idrettsklubben Start i 2007. Tre år senere, da han for tiden var på utlån hos Stabæk, bestemte Hulsker seg for å avslutte fotballkarrièren.

Hulsker kan skilte med å ha vært i artilleriet på Setermoen på nittitallet, og fikk særdeles gode papirer som MB-sjåfør (fører av feltvogn, journ. anm.) – til hans egen forbauselse.

Til tross for militær erfaring, tror 42-åringen at det vil bli en utfordring å holde alle fobiene i sjakk.

– Jeg kommer til å få store utfordringer både psykisk og fysisk. Jeg har høydeskrekk, agorafobi, araknofobi og et spennende lynne, sier han.

Christine Dancke (36), programleder, artist og musikkekspert

Foto: Matti Bernitz / TV 2

De fleste kjenner Dancke som mangeårig programleder i NRK P3, sist for musikkprogrammet «Christine». Tidligere i år ble det kjent at hun hadde bestemt seg for å slutte i P3. 36-åringen hadde sin siste sending 28. mai.

Dancke fikk sitt store gjennombrudd som rapper med hiten «Jenteinvasjon» i 2003 og ga senere ut albumet «Knekt». I 2009 dannet Dancke og artistmanager Silje Larsen Borgan DJ-duoen HOETELL.

Hun har ingen erfaring fra militæret fra før av, og frykter at bekymringene skal ta overhånd.

– Jeg er litt redd for at jeg skal bekymre meg for litt for mange ting underveis. Jeg er en ganske bekymret type, og er litt redd for at jeg ikke skal «passe inn». Også har jeg store problemer med løping og kaldt vann, så den er jo lei, sier hun.

Morten Hegseth Riiber (34), journalist og programleder

Foto: Matti Bernitz / TV 2

Det norske folk fikk sitt første møte med Hegseth Riiber allerede i 2006, da trønderen deltok i TVNorge-suksessen «Big Brother». Etter dette, forble stjørdalingen i rampelyset – først som kjendisjournalist, og nå som podkast-profil og TV-programleder.

I vinter var 34-åringen programleder for TV 2s realityprogram «Love Island», og senere ledet han Gullruten 2020 sammen med Sigrid Bonde Tusvik. Hegseth er til daglig programleder for VGTV-satsningen «Panelet» sammen med makkeren Vegard Harm. Duoen har også podkasten «Harm og Hegseth» sammen.

Hegseth Riiber er gift med finansmannen Anders Riiber (47).

Vegard Harm (24), influenser

Foto: Matti Bernitz / TV 2

«Stokkes store sønn» ble for alvor kjent gjennom videodelingsappen Vine som 17-åring, hvor han postet humoristiske videoer fra egen hverdag. Harm var Norges mest fulgte person på tjenesten, og flyttet etter hvert de karakteristiske innslagene over på plattformene Facebook, Instagram og Snapchat.

Harm og Morten Hegseth møttes for første gang i forbindelse med at Vegard gjestet Ettermiddagen på TV 2 i 2013, hvor Hegseth jobbet som reporter. I ettertid har de blitt en uadskillelig duo, som diskuterer og harselerer rundt kjendiser i inn- og utland – både i VGTVs «Panelet» og podkasten «Harm og Hegseth».

Siri Nilminie Avlesen-Østli (36), programleder og reporter

Foto: Matti Bernitz / TV 2

Avlesen-Østli er et kjent fjes for TV 2s seere. 36-åringen har både vært sportsanker, -reporter, programleder for God Morgen Norge, og nå senest også nyhetsanker i TV 2 Nyhetskanalen.

Tidligere har 36-åringen jobbet som nyhetsreporter i VGTV, på nyhetsdesken i NRK, samt som anker i TV4 Gävledalarna i Sverige.

Programlederen valgte å forberede seg på mest mulig realistisk vis, og ba rett og slett ektemannen om å innta rollen som personlig trener og fenrik.

– Det har jeg angret på et par ganger i sommer, når han har fått meg til å svømme i iskaldt vann, gått fra meg i marka – utstyrt med kart og kompass – og kjørt bootcamp med 25 kilo på ryggen, med tilhørende festlige kommentarer.

For ekteskapets skyld er hun glad for at dette var kun for en periode, men hun tror hun har hatt nytte av ektemannens hersing.

– Forhåpentligvis hjelper det når vi skal konkurrere på ordentlig. Jeg har fått kjenne på det å presse meg ut av komfortsonen i hvert fall.

Edward Schultheiss (43), skuespiller

Foto: Matti Bernitz / TV 2

Drammenseren Schultheiss er for de fleste kjent som karakteren «Kim» i NRK-serien «Himmelblå». Oppigjennom årene har han hatt flere roller i norske TV-serier og filmer, blant annet i filmene, «Vann over ild», «Jakten på Berlusconi», «Sønner» og «Buddy», samt julekalender-serien «Julekongen» på NRK.

43-åringen var i militæret som ung, og gleder seg til å gjenoppleve noe av den samme hverdagen i Kompani Lauritzen.

– Jeg opplevde så mye der jeg ellers aldri ville fått opplevd - som lange turer, å være så sliten at man ser syner, og ikke minst mestringsfølelse. I Kompani Lauritzen håper jeg at jeg klarer å gjennomføre oppgavene slik at jeg sitter igjen med en mestringsfølelse, sier han.

Han legger dog ikke skjul på at det kan bli tøft fysisk.

– Jeg har overhodet ikke gjort noe for å forberede meg, og jeg er ikke i spesielt god form og har aldri trent, konstaterer han.

Faten Mahdi Al-Hussaini (25), TV-profil

Foto: Matti Bernitz / TV 2

I 2017 var Mahdi Al-Hussaini programleder i NRK-serien «Faten tar valget». Dokumentarserien fulgte den da 22 år gamle Fatens vei mot å bli mer politisk opplyst i forkant av stortingsvalget samme år. Serien vant senere Gullruten for beste nyhets-, sports- eller aktualitetsprogram.

Tidligere i år var hun aktuell som programleder i NRK-talkshowet «Chattes».

Mahdi Al-Hussaini håper at Kompani Lauritzen kan bidra til at hun kommer tilbake til hverdagen med nye og bedre vaner.

– Jeg har lyst til å teste meg selv, mine grenser og skaffe meg mer rutine og disiplin – som for eksempel det å stå opp tidlig. Jeg håper at jeg lærer meg å stå opp tidlig frivillig. Jeg føler jeg er mentalt sterk og har lyst til å se hvor sant det er. At jeg tør å tråkke på mine frykter, og kanskje komme ut litt forandret?, sier hun.

Vida Lill Berge (29), radioprogramleder og realityprofil

Foto: Matti Bernitz / TV 2

Berge ble et kjent navn da hun vant «Paradise Hotel» på TV3 i 2012. I ettertid har hun vært programleder for ulike programmer i NRK P3, og har blant annet ledet «P3aksjonen» i både 2017 og 2018.

Etter NRK-perioden har Berge vært vikar for Elisabeth Carew i P5s «Frokostshowet», samt vært reporter og programleder i Mastiff.

Programlederen innrømmer at hun har forberedt seg litt – hvorav noen av forberedelsene var mer konkrete enn andre.

– Som resten av Instagram har jeg vært på norgesferie i telt med 12 grader og regn i sommer, ellers har jeg hatt noen forsøk på å jogge opp Akerselva i Oslo og spise fisk som Marte Bratberg, forteller Berge.

Carl Martin Eggesbø (25), skuespiller

Foto: Matti Bernitz / TV 2

Eggesbø fikk sitt gjennombrudd etter å ha spilt Nooras hybelkamerat Eskild i «Skam» på NRK, men var også å se allerede i 2009, da han spilte i «Orps: The Movie», en norsk barnefilm.

Etter Skam-suksessen var Eggesbø blant et lite knippe håpefulle som kom inn på den ettertraktede Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo. Nå har 25-åringen sikret seg fremtredende roller i to norske storfilmer, «Den største forbrytelsen» og «Kampen om Narvik – Hitlers første nederlag». Spillefilmene har premiere henholdsvis i desember 2020, og desember 2021.

Eggesbø har alltid hatt lyst til å være i militæret, og da Kompani Lauritzen gjorde det mulig, så var valget enkelt.

– Jeg har aldri vært i militæret, men hadde alltid lyst. Jeg var på sesjon på videregående og ble kalt inn i Sjøforsvaret, men så dro jeg på folkehøgskole i stedet. Men jeg har tenkt mye på at det ville vært en god erfaring å ha med seg! Med «Kompani Lauritzen» får jeg endelig tatt igjen den opplevelsen, sier han.

Margrethe Røed (43), programleder og skuespiller

Foto: Matti Bernitz / TV 2

Røed har siden 2004 fått barn landet rundt til å smile og le som programleder og producer i NRKs Barne-TV. Røed var deltaker i Skal vi danse i 2009, samtidig som hun var gravid med sitt første barn, og ledet også MGP jr. fire år på rad, fra 2011 til 2015.

Barne-TV-profilen er helt ærlig om at hun synes mange av utfordringene fra sesong én så kjempeskumle ut, men håper hun klarer å gjennomføre når hun nå skal stå der selv.

– Jeg er livredd for høyder, får vondt under føttene og blir svimmel når jeg ser bilder av mennesker oppå høye fjell. Jeg er til og med redd for å skli ned den bratteste sklien i Lekeland. Jeg står nederst og tar imot fireåringen min. Men jeg håper at jeg kommer inn i en boble som gjør at jeg klarer det, siden jeg egentlig ønsker å være tøff!

Håvard Tjora (43), forfatter og lærer

Foto: Matti Bernitz / TV 2

Tjora ble hele Norges «superlærer» etter at dokumentarserien «Blanke ark» gikk på TVNorge høsten 2009.

I serien fulgte Tjora åtte ungdommer fra niende klassetrinn som lå etter i forventet skoleutvikling i forhold til læreplaner. Han bidro med tilpasset opplæring, samt tett oppfølging av elevene. Serien fikk også en oppfølger-sesong som omhandlet ungdom som hadde droppet ut av videregående.

I etterkant av serien har Tjora gitt ut seks bøker som tar for seg ulike tema innenfor skole og læring.

Som lærer er han opptatt av å få elevene til å ha mot til å utfordre seg selv, og da kunne han ikke takke nei til denne utfordringen.

– Jeg har undervist i over 16 år, og daglig oppfordret elevene mine til å våge og til å tørre å gripe om mulighetene i livet. Samtidig jobber jeg med en bok om mot, og ser på deltakelsen som ypperlig research, da mye av det vi skal gjennom, kommer til å kreve det motet jeg har, og enda litt til, sier han.