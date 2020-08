Torsdag ble det bekreftet at både Manchester United-stjerne Paul Pogba og Tottenhams midtbanespiller Tanguy Ndombele har fått påvist Covid-19. I tillegg er åtte Chelsea-spillere satt i karantene etter en ferietur, og på sosiale medier kan man se bilder av fotballstjerner på tettpakkede strandfester.

The Times-kommentator Alyson Rudd slakter spillernes oppførsel i en kommentar, under tittelen «En bemerkning til egoistiske, festglade stjerner: Det er fortsatt en pandemi.»

– Bare fordi det var mulig å fullføre Premier League-sesongen, betyr ikke det at vi kommer oss gjennom den neste. Hvis for mange spillere får positive tester etter hjemreise fra utenlandet, vil kamper bli utsatt og vi kan få kaos i kampoppsettet.

– Fotball var, kanskje uventet, et håp man klamret seg til mens verden taklet pandemien. Draktene i Champions League hadde trykket på «Thank You», «Merci» og «Danke» som en takk til helsearbeiderne som reddet liv mens de risikerte deres egne. Men det er spillernes handlinger, heller enn slike gester, som betyr noe.

– Skrekkscenarioet

TV 2s fotballekspert og tidligere Premier League-forsvarer Brede Hangeland sier spillernes handlinger kan få store konsekvenser for ligaen.

– Jeg håper og tror at det går bra med alle først og fremst. Det vil man jo anta med unge og topptrente folk. Det er åpenbart et individuelt og et stort problem med isolasjon en periode, for de får ikke gjort det de skal av trening.

– Skrekkscenarioet er at noen kommer inn dørene i garderoben med korona. Da er det helt krise, og da må man omtrent legge ned hele førstelagstvirksomheten i 14 dager. Det er vanskelig å tenke seg at det kan gå bra.

Kan ødelegge sesongoppkjøringen

Nå må Pogba i isolasjon, mens flere spillere i ligaen må i karantene som gjør at de mister treninger i sesongoppkjøringen.

Hangeland har vært gjennom en rekke seosongforberedelser med både Fulham og Crystal Palace i Premier League. At spillere nå må stå over treninger, kan få store konsekvenser.

– Det er fryktelig dumt. Mantraet er alltid i pre-season er at én ting er viktigere enn alt og det er å ikke bli skadet. Nå kan man legge på korona og ikke havne i karantene på den listen. Å holde seg konstant tilgjengelig var fra før en ekstremt vanskelig øvelse. Det vet jeg, sier TV 2s fotballekspert.

Den tidligere landslagskapteinen forklarer at opplegget for sesongoppkjøringer vanligvis er lag opp dag for dag i detalj.

– Akkurat denne sommeren blir puslespillet lagt på nytt. Det er enda viktigere å gjøre alt rett nå. De er ikke i nærheten av å være 100 prosent klare til seriestart, det vil de jo ikke bli med så kort pause.

Han sier videre at de medisinske personellene neppe vil innrømme at spillerne ikke er klare. Hangeland mener at det blir de ikke uansett med så kort pause.

– Utgangspunktet gjør det til en umulig øvelse.

Sympatiserer med spillerne

Hangeland mener at spillerne er havnet i en svært vanskelig situasjon. Å komme seg vekk fra en hverdag med fysisk og mentalt press er viktig før en hard Premier League-sesong, sier den tidligere midtstopperen.

– De er i en sånn skvis der alle spillere skjønner at det beste og rette nå er å bli hjemme og trene, men da risikerer man å bli helt sprø. Man trenger et bittelite pusterom, og et er ikke ikke ulovlig å reise på ferie. Jeg skjønner godt de som har gjort det, med bakgrunn fra den virkeligheten de nå lever i.

– Jeg har veldig sympati og kjenner meg igjen i behovet å komme seg vekk i den ultrakorte perioden man har. Ønsket om å komme seg vekk og ligge på en strand og å ha noe som ligner på en ferie, det har jeg sympati for. Samtidig, de må tåle kritikk, i hvert fall dem som blir smittet av korona. Det er lett å tenke seg hva folk vil si om det: «Du tok en unødvendig sjanse».

En av somrene i Fulham hadde Hangeland kun tolv dagers sommerferie. Det tæret på.

– Man blir vanvittig sliten mentalt, man føler at klubben hele tiden har kontroll på deg. De få feriedagene der du er sjef i eget liv er relativt gyldne, mener han.

Spår mannefall

TV 2s fotballekspert er sikker på at ligaen og klubbene vil gjøre alt de kan for at sesongen skal gå så normalt som mulig. Likevel ser Hangeland for seg nok en spesiell sesong på Englands øverste nivå.

– Det er jo ikke vanskelig å tenke seg til at dette kommer til å bli en veldig rar sesong. Klubber kan komme til å mangle spillere oftere enn før. Det med at de ikke har ferie kommer til å hente dem inn, man kommer til å se et mannefall. Det er jeg helt sikker på. Rytmen vil være helt annerledes, for ingen har prøvd dette før. Det blir en utfordring, men det er likt for alle, sier han og avslutter:

– Jeg håper for alt i verden at alle kampene spilles. Det betyr mye for mange.