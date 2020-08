Kaja sporløst forsvunnet – politiet koblet inn

Politiet etterforsker nå forsvinningen som et tyveri, og ser saken i mulig sammenheng med tidligere tyverier.

Et geitemysterium har oppstått i hovedstaden.

Sist gang geiten Kaja ble sett var tirsdag 25. august ved 21-tiden på EKT Rideskole og Husdyrpark på Ekebergsletta i Oslo.

– Rop ut hvis noen har sett eller hørt Kaja, liten sort og hvit geit. Små horn, liten og smal. Gul lapp i begge ørene med nr 90008 på. Lyder navnet sitt og er veldig menneskeskjær, skriver rideskolen på Facebook.

– Veldig hjemmekjær

Nå er også Oslo-politiet koblet på saken. I en Twitter-melding torsdag ettermiddag skriver de at de har satt noen av sine beste etterforskere på saken.

– Hun ble stjålet fra gården EKT på Ekeberg i tidsrommet tirsdag til onsdag denne uken. Dersom du har opplysninger, tar vi imot tips på 02800, står det i meldingen.

Operasjonsleder i Oslo-politiet Tor Gulbrandsen sier at de ansatte på gården er helt tydelig på at geita må være stjålet.

– Geita er veldig hjemmekjær og ville kommet tilbake etter kort tid om den hadde forvillet seg bort. Vi ser også en mulig sammenheng med noen tidligere tyverier fra samme gård, sier Gulbrandsen.

Mulig sammenheng

I slutten av juli forsvant en påfulg, og i august forsvant en kanin.

Hvorvidt det er samme gjerningsperson som nå har tatt Kaja, er foreløpig uvisst for politiet.

Da politiet ble varslet om saken, ble mannskaper fra Kriminalvakta sendt til stedet for å undersøke åstedet.

– Det er et dyr som er stjålet, og det skal selvfølgelig ikke skje. Så et visst alvor er det i saken. Hvorvidt man kommer noe vei i etterforskningen er altfor tidlig å si noe om, men det er en sak man vil se på. Får man inn opplysninger som peker oss i en retning i form av mistenkte, vil man vurdere å følge opp dette i straffesakssporet, sier operasjonslederen.

– Trist og underlig

Medeier Eline Louise Falch i EKT Rideskole og Husdyrpark sier til TV 2 at de er veldig lei seg over at geiten er borte.

– Vi synes det er overraskende, trist og underlig at hun er borte, sier hun og fortsetter:

– Det er ingen tegn til innbrudd, hun er rett og slett borte.

Falch sier at geiten lyder navnet sitt, men selv med ringing med matbjelle og rop fra kjente stemmer, har hun ikke dukket opp.

– Det er svært uvanlig at en geit går bort fra flokken sin, selv om den ser bedre mat 50 meter unna.

Flach forklarer at de trolig har funnet en løsning på de andre dyremysteriene. Påfuglen som forsvant i juli, ble trolig tatt av en rev. Men hvordan den ene kanin forsvant, er fortsatt et mysterium.