Pogba ute av landslagstroppen etter positiv koronatest

Da landslagssjef Didier Deschamps presenterte Frankrike-troppen torsdag, var Paul Pogbas navn ikke med. Deschamps opplyste at fraværet skyldes en positiv koronatest.

Ifølge L'Équipe avleverte midtbanestjernen den positive testen onsdag – tre og en halv uke før Manchester United serieåpner mot Crystal Palace.

Også Tottenham-spiller Tanguy Ndombélé er ute av troppen på grunn av en positiv koronatest, melder L'Équipe.

Supertalentet Eduardo Camavinga (17) tar Pogbas plass i landslagstroppen.

En som er med i Frankrike-troppen for første gang på over to år, er Adrien Rabiot. Juventus-spilleren har vært ute i kulden siden han neket å være reserve i VM-troppen i 2018.

Adrien Rabiot er tilbake i landslagstroppen etter to år i kulden. Foto: John Macdougall

Rabiot satte seg på bakbeina etter å ha blitt svært skuffet over vrakingen. Midtbanespilleren hadde følt seg sikker på at han ville bli tatt ut. Det skjedde ikke, og den påfølgende reservenekten sendte ham rett i fryseboksen. Mens Frankrike kunne juble for VM-triumf, tok det over to år før trener Didier Deschamps vendte det andre kinnet til og hentet Rabiot inn i varmen igjen.

Frankrike skal spille to kamper i Nations League: Mot Sverige 5. september, og Kroatia 8. september.

Manchester United har fått Premier League-åpningen utsatt på grunn av deltakelsen i Europa League. Pogbas lag serieåpner først 19. september, mens Ndombélés Tottenham skal i aksjon én uke tidligere.