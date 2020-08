Her henger MMA-profilen ut overgrepsdømt med navn og bilde

Aron Jahnsen mener han har rett til å varsle hvem som helst om at det bor det kan kaller «pedofile» i nabolag. Men justisminister Monica Mæland har lite til overs for måten overgrepsdømte blir hengt ut på.

I en liten bygd et sted i Norge møter TV 2 den tidligere MMA-utøveren Aron Jahnsen og to kvinner.

– Hei. Skal vi gå og ta en prat? spør Jahnsen kvinnen.

De to har tatt kontakt med Jahnsen fordi de ønsker at han skal eksponere, eller henge ut, en mann som ifølge kvinnene har forgrepet seg på dem da de var barn.

KONTAKTET JAHNSEN: Kvinnen har kontaktet Aron Jahnsen for å eksponere mannen som forgrep seg på henne for 31 år siden. Foto: Odd Arne Hartvigsen

– Når det gjelder meg så er det 31 år siden, og det sitter igjen enda. Jeg føler meg fremdeles skitten, sier en av kvinnene, som ønsker å være anonym, til TV 2.

Mannen som kvinnene vil at skal eksponeres i sosiale medier, er domfelt flere ganger for seksuelle overgrep mot barn, sist gang i 2012. I den dommen mot ham står det blant annet:

«Den seksuelle omgangen startet da jenta var 14 år. Tiltalte var da 36 år gammel.»

– Hvorfor ønsker dere at denne mannen skal eksponeres?

– Jeg vil at folk skal få vite det, slik at det ikke skal skje andre barn noe. Mannen bor like ved en skole, og jeg vil absolutt ikke at det skal skje noen flere noe, sier kvinnen.

– Men denne mannen er jo straffedømt for disse overgrepene. Han har sittet i fengsel for det. Har han ikke tatt sin straff da?

– Nei, mener kvinnen, og fortsetter:

– Vi har ikke gjort noe galt, og vi har blitt straffet hele livet.

Eksponerer overgrepsdømte

I hele sommer har Aron Jahnsen kjørt fra Alta i nord til Lindesnes i Sør, for å eksponere personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn, og voldtekt.

Så langt i sommer har han hengt ut over 100 personer med fullt navn og bilde i sosiale medier.

– Jeg har eksponert politimenn, kjørelærere, leger, barnehageansatte, politikere, listen bare fortsetter og fortsetter, sier Jahnsen.

TV 2 ble med Jahnsen til et nabolag for å observere hvordan han utfører det han kaller «en jobb». Etter å ha møtt de to kvinnene som ønsker at mannen skal eksponeres, drar Jahnsen til nabolaget der mannen bor.

– Nå er jeg på vei inn i nabolaget til en mann som er dømt for overgrep mot barn, for å varsle naboene om hvem denne mannen er, sier Jahnsen, i det han svinger inn i en oppkjørsel til et hus.

PÅ TUR: Aron Jahnsen har i sommer kjørt land og strand rundt i Norge for å henge ut overgrepsdømte. Foto: Odd Arne Hartvigsen

– Helt topp

På trappen utenfor huset sitter en kvinne og drikker kaffe. Jahnsen hilser, viser et bilde av den overgrepsdømte mannen, og spør om kvinnen kjenner til vedkommende.

– Nei. Men han så ikke så snill ut, svarer kvinnen.

– Han er ikke så snill heller, svarer Jahnsen.

– Å nei, ikke si det er sånn overgrepsgreier, sier kvinnen.

Jahnsen gir kvinnen dommen mot mannen slik at hun kan lese.

– Å fy faen, tuller du med meg? spør kvinnen.

– Nei. Han bor rett over veien din, svarer Jahnsen.

– Men han sitter vel inne da? spør kvinnen.

– Nei, han sitter ikke inne. Han er ute og han er naboen din, svarer Jahnsen.

– Nå ble jeg kvalm. Her bor det jo masse barn, sier kvinnen, som er tydelig opprørt.

– Hva synes du om at Jahnsen går rundt og forteller og henger ut at det bor en dømt overgriper i nabolaget?

– Jeg syns det er helt topp. Jeg heier på sånne som tør gjøre det ikke mange andre tør, sier kvinnen til TV 2.

FILMER: Her filmer Aron Jahnsen nabolaget til en overgrepsdømt mann. Videoen legger han ut på sosiale medier. Foto: Odd Arne Hartvigsen

Vil ha register for overgrepsdømte

I tillegg til å fortelle naboer legger Jahnsen også ut video av nabolaget til domfelte i en gruppe på sosiale medier. Der har han flere tusen følgere.

Et tjuetalls personer av de han har hengt ut har anmeldt Jahnsen for hensynsløs adferd. Fire av dem er i følge Jahnsen selv henlagt, mens et forhold har resultert i en bot, som han nekter å betale.

– Hvorfor gjør du dette?

– Jeg ønsker et register over overgrepsdømte. Rett og slett et register, som hvem som helst kan gå inn i, og sjekke om naboen din er en dømt overgriper, sier han.

– Disse personene som du henger ut med navn og bilde, de har jo sonet i fengsel. De har gjort opp for seg. Hvorfor henger du dem ut på maten du gjør?

– De fortjener det rett og slett. Straffenivået er altfor lavt i Norge. De som har blitt utsatt for overgrep går jo hele livet sitt med angst, depresjoner, selvskading og så videre. De går i et evig fengsel, mener Jahnsen.

– Mange av dem du henger ut har familie og barn. Tenker du noe over det?

– Ja, det gjør jeg. Men det skulle de også tenkt før de forgrep seg på noen, sier han.

– Ingen må ta loven i egne hender

Justisminister Monica Mæland har lite til overs for måten overgrepsdømte blir hengt ut av Jahnsen på.

KRITISK: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Jeg forstår veldig godt at dette temaet vekker sterke følelser, men vi skal ikke ha en situasjon der hver enkelt tar loven i egne hender. Det må ingen gjøre, sier Mæland til TV 2.

Tidligere justisminister og justispolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, Per Willy Amundsen, har gjentatte ganger kalt personer som forgripere seg på barn for «monstre».

Han mener at det er lett og forstå motivet for å ville avsløre overgrepsdømte.

FORSTÅELSE: Tidligere justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp). Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Ville du vite om det befant seg en overgrepsdømt i ditt nabolag?

– Utvilsomt ja, sier Amundsen.

– Det tror jeg veldig mange andre foreldre kjenner på. Det viktigste og kjæreste vi har er våre barn, og vi må gjøre alt det vi kan for å beskytte dem, fortsetter han.

– Betyr det at du støtter det Aron Jahnsen driver med?

– Jeg kan ikke som stortingsrepresentant si at jeg støtter en handling som justisministeren hevder er i strid med norsk lov. Det tror jeg alle forstår, selv om jeg har sympati for bakgrunnen for handlingen, sier Amundsen.