Stor test av sjokolademelk – sunnere enn mange tror

TV 2 HJELPER DEG: Noen varianter inneholder mer sukker enn brus, mens andre er omtrent like sunne som melk. TV 2 hjelper deg har testet og gir deg svaret!

Sjokolademelk er ikke lenger bare et produkt for barn og tenåringer. Mange voksne er glad i den brune melken, som heller ikke er så usunn som du kanskje tror.

Klinisk ernæringsfysiolog og daglig leder for bramat.no, Cathrine Borchsenius, mener derimot at sjokolademelk er sunt.

– Melk er sunnere enn sjokolademelk fordi det inneholder mindre sukker enn sjokolademelk. Men sistnevnte inneholder akkurat de samme næringsstoffene, som kalsium og jod, forteller hun.

Mange nye varianter

Mange har en favoritt de alltid kjøper, men utvalget utvider seg stadig og kanskje har du oversett en ny favoritt, – som til og med er hakket sunnere?

I de siste årene har det nemlig kommet stadig flere varianter uten sukker og fett, med lettmelk og protein.

I denne smakstesten er det plukket ut fem vanlige varianter og fem litt sunnere produkter. Noen er kjente og kjære, andre er av den nyere sorten.

Mer sukker enn brus

Borchsenius har sett nærmere på næringsinnholdet i de ti sjokolademelktypene. Hun fokuserer mest på hvor mye sukker de inneholder.

– Til hverdags eller til barn ville jeg valgt noen av de med minst sukker. Skulle jeg tatt meg en skikkelig treningsøkt ville jeg ha valgt noen av de med mer sukker, for da trenger man å fylle på med karbohydrater, sier hun og legger til:

– Sjokolademelk har blitt en veldig trendy restitusjonsdrikk, og det fungerer den veldig bra som.

SUNNESTE: Her er sjokolademelkproduktene stilt opp fra minst til mest sukker. Foto: Marit Eide/TV 2 hjelper deg

Den med minst sukker er Tine Lettmelk med Sjokolade, som inneholder 4,4 gram sukker per 100 gram. Dette sukkeret kommer naturlig fra melken.

Litago Uten følger rett bak, med 4,5 gram sukker. Denne inneholder kunstig søtning.

Tine Milkshake sjokolade kommer dårligst ut på sukkerskalaen, med hele 12 gram sukker per 100 gram. Dette er mer enn Coca Cola, som inneholder 10,6 gram.

– Denne tenker jeg på mer som godteri fordi den inneholder såpass mye sukker, sier Borchsenius om milkshaken til Tine.

Smakstestet av tre dommerpanel

I smakstesten ble produktene vurdert av tre ulike dommerpanel. Det første panelet består av matblogger Marit Røttingsnes Westlie, bedre kjent som «Fru Timian», ektemannen Øystein og barna Adrian og Lea.

I panel nummer to finner vi Fay Monique Thorp og samboeren Thomas Larsen. Hun er baker og kjøkkensjef i doughnut-sjappa «My Ugly Baby».

Til sist blir produktene også vurdert av Jørgen Hansrud, som er barista og daglig leder for samme sted.

Slik ble smakstesten gjennomført: De tre panelene fikk levert sjokolademelken på døren i anonyme flasker. Sjokolademelken ble holdt avkjølt frem til smakstesten starter, og de vet ikke hvilke de smaker på.

Dommerne vurderer sjokolademelken fortløpende ved å kommentere og gi et terningkast.

Det er gjennomsnittet av de sju terningkastene som gjelder.

Flaskene er nummerert i tilfeldig rekkefølge.

Smaker «for sunt»

Testen starter med Litago Lett, som har mindre fett og sukker.

– Veldig lite smak, kommenterer Øystein, mens resten av familien sier seg enig.

At de har lite smak er noe som går igjen blant flere av de «sunnere» variantene.

STYRK kakao fettfri melk havner også i den «sunne» kategorien.

– Den verken smakte eller luktet noe, sier Thomas, mens samboeren Fay reagerer på den tjukke konsistensen.

– Den var kornete, kommenterer Adrian.

– Denne hadde jeg aldri kjøpt igjen, sier mamma Marit.

Styrk kakao fettfri melk ender til slutt med dårligst terningkast i hele testen, med en svak toer sammenlagt.

Markedssjef for melk og melkedrikke i Tine, Vidar Pedersen, forklarer at Styrk er en litt annerledes sjokolademelk da den er fettfri og inneholder mer enn 50 prosent protein.

– Fett er med på å styrke smak, og ekstra protein gir en tykkere konsistens. Så for mange blir dette uvant om man forventer en «vanlig» sjokolademelk, og det er mer en kakaomelk enn en sjokolademelk. Vi ønsker selvsagt at alle variantene våre skal falle i smak og tar med oss tilbakemeldingen, sier Pedersen.

Også Tine Lettmelk med Sjokolade blir for smakløs for testdeltakerne.

– Dette var tynn suppe, kommenterer Fay.

YT restitusjonsdrikk trekkes derimot frem som en av de sunnere alternativene som har mer smak og bedre konsistens.

– Denne her gir jeg god score på munnfølelse. Den føles tykk i munnen, sier Jørgen.

– Den var ikke for sterk på smak, men den var heller ikke for mild, sier Adrian, mens søsteren Lea synes den var litt kvalmende.

Blir for søtt

Jevnt over synes panelene at de klassiske sjokolademelkene har mer smak av sjokolade, men noen av dem blir litt i søteste laget.

TINE Milkshake Sjokolade har ikke endret oppskriften siden den ble lansert i 1983. Men denne klassikeren ble for søt for panelene.

– Denne legger seg som pels på tennene. Den smakte mer fløte, sier Fay.

– Den er kvalmende fordi det er så fett, sier Jørgen.

Også Cocio Classic blir for søt for familien Westlie, og havner nest nederst på resultatlista med en svak treer.

To på topp

Det er bare to produkter som sammenlagt får terningkast fem av panelene.

Litago Uten, som er en av de sunneste produktene i testen, stikker av med seieren og en sterk femmer. Deretter kommer Q-meierienes ferske sjokolademelk like bak med en svak femmer.

– Den var en god blanding av mye smak, god konsistens og søthet sier Adrian.

– DETTE er sjokolademelk, sier en begeistret Jørgen.

Pedersen i Tine kan fortelle at denne sjokolademelken er en smaksfavoritt blant norske sjokolademelk-drikkere.

– Litago Uten kom høsten 2019 med en ny oppskrift og enda mer sjokoladesmak. Det er ekstra gledelig at det er en sjokolademelk uten tilsatt sukker som går til topps, og at arbeidet med å finne den beste smaken har gitt uttelling. Vi i Tine er opptatt av å utvikle sunnere produkter, uten at det trenger å gå på bekostning av smak, forteller Pedersen.

Testresultater: 1. plass: Litago Uten – Terningkast 5+ – Mye smak, god konsistens og søthet, mener Adrian. 2. plass: Q-meieriene Fersk Sjokolademelk – Terningkast 5- – Fyldig, søt og god i smak. Smaker godt av sjokolade, sier Marit. 3. plass: Sjokomelk – Terningkast 4+ – Perfekt søthet og mild sjokoladesmak, sier Fay. 4. plass: Litago – Terningkast 4 – Søt, men med litt utvannet ettersmak, sier Marit. 5. plass: YT Kakao – Terningkast 4- – Litt kvalmende, men med grei smak av sjokolade, sier Marit 6. plass: Litago Lett – Terningkast 3+ Utvannet smak, litt for søt men gir en god munnfølelse, er noe av det som blir sagt om denne. 7. plass: Tine Milkshake Sjokolade – Terningkast 3 Denne milkshaken ble litt for søt og mektig ifølge panelene. 8. plass/delt: Lettmelk med sjokolade – Terningkast 3- Panelene synes denne blir for smakløs. 8. plass/delt: Cocio Classic – Terningkast 3- Mens familien Westlie synes denne smakte kunstig og søtt, synes de to andre panelene at den hadde en god sjokoladesmak. 9. plass: Styrk Kakao Fettfri Melk – Terningkast 2- Lite smak og en kornete konsistens blir nevnt av panelene.

