Stenseng om oppropet mot Giske: – Hadde helst sett at vi unngikk det

SORTLAND/OSLO (TV 2): Ap-leder Jonas Gahr Støre kaller opprøret fra over 120 Ap-politikere både «sterkt» og «uvanlig». Partisekretær Kjersti Stenseng skulle helst sett at partifellene unngikk oppropet.

Over 120 politikere i Arbeiderpartiet har nå undertegnet oppropet mot Trond Giske. Giske er enstemmig innstilt som fylkesleder i Trøndelag Ap, som har årsmøte til helgen.

«Trond Giske bør ikke få ny tillit til fremskutte verv i partiet», står det i oppropet.

Les hele oppropet her: – Dette føles feil for oss!

Partisekretær Kjersti Stenseng skriver til TV 2 at partiet helst unngikk oppropet.

– Jeg skjønner at dette skaper mye debatt og engasjement. Alle kan ytre seg i vårt parti og det skal være takhøyde for det. Jeg hadde helst sett at vi unngikk opprop. Det er sterkt å høre Ellen Reitan og andre beskrive sine opplevelser i partiet. Det er bra at Ellen og andre sier fra, og de skal vite at vi tar det på største alvor. Arbeiderpartiet er et tryggere parti i dag. Jobben er ikke over, men alle skal vite at vi jobber utrettelig for likestilling og mot diskriminering i Arbeiderpartiet, skriver Stenseng til TV 2.

Støre sier dette om oppropet:

– Det er uttrykk for et sterkt engasjement for en sak, som handler om kvinner og menns respekt for å kunne delta i politikk og organisasjonsliv uten krenkelser og trakasseringer. Det er en kamp Arbeiderpartiet fører. Vi har tatt den veldig på alvor gjennom metoo og det har fått konsekvenser. Jeg skjønner det kommer opp når vi får valg rundt personer knyttet til det. Så er det viktig å respektere at det valget tar Trøndelag og de må ta ansvar for hvem de velger, og hvilket ansvar de som velges får. Alle som blir valgt må ta dette på største alvor.

– Bør Trond Giske bli fylkesleder når det er sånne reaksjoner?

– Det er det Trøndelag som avgjør, akkurat slik det er i Vestland når de velger. Det som er skkert er at den som blir valgt er forpliktet av et tydelig regelverk og stort ansvar overfor særlig våre yngre, slik at de er trygge. Det er mitt ansvar å påse at de som har tillitsvalgt følger det.

– Valget forplikter

– Men hvordan kan ikke en partileder ikke ha en mening om en sak som skaper så sterke reaksjoner?

– Jeg har en knallsterk mening på saken, nemlig betydningen av å ha den respekten, at vi har et regelverk som er tydelig, at vi reagerer og stiller opp for varslere. At vi driver forebygging og gir vår ungdom en trygghet, men valget i fylke foretas av det fylke. Det er et stort fylkeslag og valget forplikter.

– Er oppropet å blande seg eller er det partidemokrati?

– Det er en sterk og uvanlig ytring, må jeg si. Det er fordi det er en sterk og uvanlig sak, som engasjerer og det taler sitt klare språk.

Om hvorfor Støre ikke stopper bråket, sier han:

– Jeg kan stoppe utvikling mot det vi har sett tidligere hvor folk ikke var trygge, hvor det har skjedd krenkelser og regler er blitt brutt. Jeg har vist handlekraft i forhold til det og tatt tydelige reaksjoner. Men valg på lokalt nivå, skjer på lokalt nivå, sier Ap-lederen.

Støre: – Jeg tok grep

«Ja, Trøndelag velger selv sine leder, men når dette valget smerter og skader oss alle, synes vi det er riktig å gi beskjed: Dette føles feil for oss! Metoo var et veiskille. Vi vil ikke lenger akseptere denne typen adferd fra våre ledere. Det må være grenser for hva vi kan akseptere i et parti», heter det videre i oppropet.

– Jeg har hatt dette som en viktig sak hele veien. Jeg tok grep, så kan vi diskutere hva som skjedde før min tid. Det er på min vakt vi virkelig har satt dette på dagsorden og fått konsekvenser for de som tråkket over grensen. Alvorlige konsekvenser og det vil de få i fortsettelsen om noe slik dukker opp på nye, sier Støre.

Stortingspolitikerne Nina Sandberg, Svein Roald Hansen, Siri Staalesen og Tuva Moflag er blant de som har skrevet under. Selv om det står flere sentrale politikere bak oppropet, er de fleste lokalpolitikere.