NORDRE HALLANGEN (TV 2): Selv om kronprinsen går i høyt tempo gjennom skogen, er han klar på at det han og følget gjør, er lite i forhold til det de som gikk den samme ruten under krigen, gjorde.

Tirsdag startet Kronprins Haakon og hans turfølge å gå Flyktningeruta, som fikk sitt navn etter alle nordmennene som brukte denne veien til å flykte til Sverige under krigen.

Med seg har han to spesielt inviterte gjester: Ayesha Wolasmal som er datter av en politisk flyktning fra Afghanistan og Tonje Hagatun Nordengen som har jobbet i Forsvaret i 13 år.

Med på turen er også generalsekretær i Den Norske Turistforening, Dag Terje Solvang.

Ingen småtur

Det er ingen enkel tur de har lagt ut på. Onsdag gikk følget om lag 19 kilometer, og torsdag skal de gå cirka 17 kilometer.

Norges kommende konge holder god fart gjennom skogen, og skal gå lange distanser over tre dager.

Men han er klar på at dette er lite, i forhold til det de som gikk den samme ruta under krigen, gikk gjennom.

– Nå går vi her uten fare for liv og helse, sier han, og poengterer at de som gikk Flyktningeruta den gang hele tiden gikk med belastningen av risikoen for å bli tatt.

– I tillegg til det måtte de gå utenfor stiene, de gikk på natten og det var fint hvis det var dårlig vær, for da var det færre folk ute som kunne se dem. Det er klart at det var mye mye røffere den gangen enn det vi gjennomfører nå, sier han.

Møtte flyktninger

Torsdag startet turen fra Skullerudstua i Oslo, og turfølget gikk nesten to mil til DNT-hytta Øvresaga, hvor de skulle sove for natten.

Der ventet tre syrere som selv har vært på flukt. De fortalte historiene sine rundt leirbålet til langt på natt, slik at kronprinsen fikk høre mer om opplevelsene til nåtidens flyktninger.

Her, på Øvre Saga, sov kronprins Haakon og hans turfølge natt til torsdag. Foto: Sturla Dyregrov/TV 2

Treffer tidsvitner

Torsdag morgen måtte kronprinsen selv ta oppvasken før turen gikk videre mot minnesteinen for grenseloser, kurerer, og hjelpere, som ligger i Nordre Hallangen.

Ordfører i Aurskog-Høland, Gudbrand Kvaal (SP), tok imot kronprinsen og følget på Nordre Hallangen torsdag. Foto: Sturla Dyregrov/TV 2

I tillegg går turen innom Malnes, der turfølget tas imot av vertskapet Magne og Marit Malnes, som er etterkommere av grenseloser som hjalp om lag 1000 flyktninger under krigen.

Torsdag møter kronprinsen og følget hans også tidsvitnene Gerd Golombek, som selv flyktet etter å ha unngått deportasjon til Auschwits, og Bjørn Lybæk som hjalp faren som som flyktningelos under krigen.

Natt til fredag skal kronprinsen sove i telt, før turen avsluttes med en siste etappe som ender på Grenselosmuseet.