Frykter fraværsboom i høst: – Det er ikke lenger lov å være forkjølet

Elever over hele Norge holdes hjemme fra skolen med lette luftveissymptomer. Trebarnsmor frykter mye fravær i høst vil gjøre at barna går glipp av undervisning.

– De er vel egentlig friske nok til å på skolen, men jeg velger å holde dem hjemme, sier Hege Alette Eilertsen (47) i Vaksdal kommune i Vestland.

De tre barna hennes har siden skolestart vært hjemme i flere dager med sår hals og tett nese.

– Det som er utfordrende er at de må være hjemme ved få og milde symptomer, og at symptomene kommer og går. Det er jo ikke lov å være forkjølet lenger, sier trebarnsmoren.

Hun er ekstra påpasselig overfor sine barn, som går i 4. klasse, 7. klasse og på videregående skole.

– Vi er jo med på dugnaden, og jeg er kanskje litt ekstra var. Men for min ene som er plaget med vond hals kan det bli mye fravær fremover, sier hun.

Barna har testet negativt for covid-19 og er i god form.

– Direktesending fra klasserommet

Eilertsen, som er hjemmeværende, synes det er helt greit å holde barna hjemme, men hun bekymrer seg for hva fraværet vil føre til for de mange som er med på dugnaden i høst.

– Jeg er redd for at de vil gå glipp av mye undervisning, og derfor ønsker jeg et godt digitalt opplegg for de som er hjemme i høst med milde symptomer.

Eilertsen forstår at dette vil bli mye jobb for lærerne, men mener at forutsigbarhet og et fast hjemmeopplegg som ligger klart vil måtte være en del av høstens skolehverdag.

GODT DIGITALT TILBUD: Hege Alette Eilertsen mener det er viktig at skolene har en plan B klar med egne digitale opplegg for de som må bli hjemme i høst. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Dette kan fort gå over flere år, og da må man sikre at elevene får god oppfølging underveis. Mitt ønske er livestreaming fra klasserommet - slik vi hadde under lockdown - og at det digitale opplegget er klart med en gang, for det vil alltid være noen som må være hjemme, sier hun.

– Ti prosent av elevene borte

Flere steder i Norge er fraværet i skolen høyere enn normalt fordi foreldre holder barna hjemme med lette luftveissymptomer. På Emma Hjorth barneskole i Bærum i Viken er ti prosent av elevene borte fra skolen når TV 2 tar kontakt.

– Fraværet er ganske høyt, og det er økende fordi vi merker at foreldre og elever er forsiktige og holder de hjemme tidligere enn vanlig, noe vi er glade for, sier rektor Hilde Jansson.

Hun forteller at skolen også har sendt hjem flere enn de pleier i løpet av skoledagen.

– Dette er elever som hoster og kanskje er litt snørrete, som vi vanligvis ville beholdt på skolen, men jeg opplever at alle er litt ekstra forsiktige nå, sier Jansson.

Hun hadde også 8 av 45 ansatte borte fra skolen grunnet forkjølelsessymptomer dagen TV 2 snakket med henne.

MANGE ELEVER BORTE: Rektor Hilde Jansson ved Emma Hjorth barneskole opplever at mange elever og ansatte er hjemme med forkjølelsessymptomer Foto: Anine Hallgren/TV2

Med mange elever borte prøver skolen å bruke den digitale plattformen enda mer, og har mulighet til at lærerne gjør videoopptak som et tilbud til hjemmesitterne. Rektoren er klar på at det er en krevende situasjon.

– Dette er jo en situasjon vi ikke har vært borte i før, og det kan nok tenkes at alt ikke blir helt optimalt. Vi bruker de digitale erfaringene fra i vår og videreutvikler hvordan vi jobber hele tiden, sier Jansson

Hun mener at i et langt skoleløp vil det gå helt fint at elevene ikke har fullt trykk hver eneste skolehverdag.

HØYT FRAVÆR: Emma Hjorth skole er en av mange skoler rundt om i Norge som merker at foreldre er mer forsiktige. Foto: Anine Hallgren/ TV 2

– Ikke lov å nedprioritere de som er hjemme

Kunnskapsminister Guri Melby er glad for at barn med symptomer holdes hjemme, men krever at skolene lager digitale opplegg, selv om det både kan bli dobbeltarbeid og gå utover andre aktiviteter.

– Det kan i hvert fall ikke være slik at lærerne nedprioriterer de elevene som må være hjemme. Det er viktig at de også får et godt tilbud, og dersom det betyr at man får mindre tid til de aktivitetene som skal være på skolen, så får det nesten bare bli sånn, sier Melby.

Hun er bekymret for at fraværet blant norske elever kan bli høyere i høst, men forventer at skolene vil gjøre klasserommene digitale, slik som i vår.

– Det er bra at folk holder barn hjemme med symptomer, men det har en kostnad der noen kan risikere å tape mye på progresjon og sosialt fellesskap. Så derfor er vi nødt til å følge med på hvordan dette tilbudet blir gitt til barn som er hjemme rundt i hele Norge, for å se på om det er behov for ekstra tiltak, sier kunnskapsministeren.

Vil ha ny veileder for skolene

I Vaksdal er trebarnsmor Hege Alette Eilertsen spent på om det blir mye hjemmeskole i høst.

– Jeg tror faktisk at de kommer til å være mye hjemme. Håpet er jo at barna holder seg friske, men jeg er redd det blir mye fravær. Da er det enda viktigere med et godt digitalt opplegg fremover, sier hun til TV 2.

IKKE LOV Å NEDPRIORITERE: Kunnskapsminister Guri Melby (V) er klar på at skolene må gi et godt tilbud også til hjemmesitterne. Foto: Terje Bendiksby

Eilertsen får støtte fra foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), som peker på myndighetene.

– Nå bør man gripe denne muligheten og lage en konkret veileder som også tilrettelegger for undervisning for hjemmesitterne, sier Marius Chramer, utvalgsleder i FUG.

Han har forståelse for at lærere ikke kan stå i limbo mellom undervisning på skolen og undervisning for elever som er hjemme.

– Gjennom en veileder kan skolene få konkrete råd og svar på hvordan de kan sørge for at de som sitter hjemme med lette luftveissymptomer kan følge undervisningen i klasserommet så tett som mulig via PC eller iPad, sier Chramer.