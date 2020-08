Equinor med verdens første drone-frakt til oljeplattform

– Dette er en stor merkedag for oss, sier leder for felles driftsstøtte i Equinor, Cecilie Rønning.

Artikkelen oppdateres

De siste årene har droner blitt allemannseie til hjemmefotografi, men dronen i denne artikkelen er det nok ingen som har i hus.

Fire meter lang, godt over 100 kilo tung, og toppfart på 150 km/t. Ved hjelp av Schiebel-produserte «Camcopter s-100»-droner, skal Equinor på sikt bruke ubemannede farkoster til å blant annet frakte utstyr til sine offshore-installasjoner.

– Utviklingen går fort og vi ser et stort potensial innenfor droneteknologi, som kan transformere måten vi opererer på, både under og over havoverflaten. Equinor skal være en pådriver for å ta i bruk ny teknologi på norsk sokkel, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for norsk sokkel i Equinor.



Dronen veier godt over 100 kilo, og har en toppfart på 150 km/t. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Fraktet 3D-printet last

Torsdag gjennomførte Equinor og samarbeidspartnerne verdens aller første testflygning av frakt-dronen fra CCB-basen på Mongstad til Troll A-plattformen i Nordsjøen.

Lasten var en 3D-printet bit til livbåtsystemet på plattformen. Maksimalt kan dronen frakte opptil 50 kilo.

Flyturen fra Mongstad til Troll A er 80 kilometer lang, og dronen bruker cirka èn time i 5000 fots høyde.

Ser store muligheter

Leder for Equinor sine logistikkløsninger, Alena Korbovà Pedersen, sier de på sikt har mål om at drone-teknologi kan bidra i støtteoperasjoner og avlaste dagens helikopter-transport.

– Skal vi utvikle morgendagens logistikkløsninger på norsk sokkel, hvor droner kan få en viktig rolle, må vi samarbeide på tvers av bransjens aktører; operatørselskapene, leverandørene, myndighetene, og forenings- og verneaksene, sier Pedersen.

Hun sier droner også kan benyttes til inspeksjon og kontroll av teknisk tilstand på offshore-installasjoner langs kysten, i tillegg til søk- og redningsaksjoner og oppdaging av forurensing i sjøen.