Mødre raser mot populær dukke – nå tar norske butikker grep

Dukkene til LOL Surprise er blant bestselgerne til norske lekebutikker og er på toppen av ønskelisten til mange små jenter.

De siste ukene har det imidlertid vært stor debatt rundt de populære dukkene.

På sosiale medier har det florert av videoer som viser hva som skjer med noen av dukkene når de de dyppes i iskald vann.

– Jeg fikk helt sjokk da jeg så det. Min datter skal aldri i livet få en sånn dukke, sier Veronica Strømstad.

Håndjern og nettingstrømper

Veronica bor i Horten og var på vei til lekebutikken for å kjøpe en LOL dukke da hun fikk en oppsiktsvekkende video fra sin venninne.

– Jeg hadde hørt mye om dukkene fra før, men jeg ble helt kvalm da jeg så videoen. Jeg ante ikke at det kunne skje, sier Strømstad.

Flere mødre har fått sjokk når de har dyppet dukkene i kaldt vann og sett at det kom frem et nytt antrekk. Undertøy, nettingstrømper, tatoveringer og håndjern er noen av tingene som kan dukke opp på dukkene.

– Det er helt motbydelig. Det normaliserer at små barn skal gå med sexy undertøy, sier Strømstad.

UPASSENDE: Flere mødre mener dukkene har upassende antrekk. Foto: Goodness Gracious Momma / Facebook

– Ser ut som prostituerte

Det er ikke et nytt konsept at noen av dukkene får et nytt antrekk når de blir dyppet i vann, men mange mødre har ikke vært klar over effekten før nå.

Den amerikanske moren Hilary Williams la for to uker siden ut en video av dukkene på Facebook. Der kan man se at dukkene forvandles når de dyppes i vann.

– Dette er ikke greit. Datteren min er seks år. Hun skal ikke leke med dukker som ser ut som prostituerte, sier Williams.

Videoen er sett over 44 millioner ganger og har fått mødre over hele verden til å rase mot produsenten. I Norge har videoene fått stor oppmerksomhet i ulike mammaforum på sosial medier.

Gjør endringer

Det er amerikanske MGA Entertainment som står bak LOL Surprise dukkene. Firmaet ønsker ikke å kommentere kritikken direkte, men sier at de skal gjøre endringer på noen modeller.

– Vi har implementert omfattende korrigerende tiltak i design- og godkjenningsprosessen, sier en talsmann til magasinet Fast Company.

HÅNDJERN: Denne dukken får noe som ligner på håndjern når den dyppes i vann. Foto: Collective Shout / Facebook

Flere internasjonale butikkjeder har allerede stoppet salget av dukkene etter en rekke klager fra kundene.

– Vi har lyttet til kundenes bekymringer og fjernet utvalget av LOL Surprise dukker fra hyllene i våre 183 butikker, sier den australske supermarkedkjeden Big W til Daily Mail.

Seksualisering av barn

Veronica Strømstad mener det er på tide at også norske butikker stopper salget av dukkene.

– De selges over alt. Jeg har vært innom flere butikker i Horten for å informere de som jobber der om hva det er de egentlig selger.

Dukkene selges ved de fleste norske lekebutikker, samt i flere klesbutikker og bokhandler.

– Ved at vi kjøper og selger disse dukkene, er vi med på å finansiere seksualisering av barn, mener Strømstad.

Norli fjerner dukkene

TV 2 har vært i kontakt med flere av butikkene som selger de aktuelle dukkene.

– Vi er blitt oppmerksomme på saken, og har kontakt med leverandøren. Vi jobber med å få oversikt, slik at vi kan ta de kontroversielle modellene ut av salg, sier Caroline Heitmann, markeds- og netthandelsjef i Norli.

STØTENDE: Skalleberg ønsker ikke å selge leker som kan være støtende, Foto: Privat

Også bokhandelen Ark og Norges største leketøysbutikk på nett, Lekekassen.no, sier de tar grep for å stoppe salget.

– Vi prøver å styre unna dukker med upassende antrekk. Kroppspresset er høyere enn noen gang og vi vil ikke bidra til å gjøre det vanskeligere for barna, sier daglig leder Andreas Skalleberg.

Forrige uke fikk de et skriv fra leverandøren om at de kontroversielle dukkene skal tas ut av produksjon, men Skalleberg sier at han uansett ville fjernet dukkene fra butikken. Det er Veronica Strømstad glad for å høre.

– Det føles godt å endelig bli hørt, sier Strømstad.