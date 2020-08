Norsk gull i U23-EM

Jonas Iversby Hvideberg tok gull under fellesstarten for U23-rytterne i EM.

Jonas Iversby Hvideberg (21) er europamester i U23-klassen. Uno-X-rytteren vant torsdagens EM-fellesstart i Frankrike og tok gullet foran danske Anthon Charmig og Vojtech Repa fra Tsjekkia etter en spurt med feltet halsende like bak.

– Det var veldig gøy. Det var et hardt løp, akkurat sånn vi ville ha det. Alle gjorde som de skulle, og enda mer. Vi satt nydelig til i finalen, og vi visste at vi også hadde ryttere lenger bak, sier Hvideberg til TV 2.

Han har akkurat fått pusten igjen, vært på podiet og mottatt det synlige beviset på at han er europamester når TV 2 prater med ham på telefon fra Frankrike.

– Det blir stas. Det er noe eget å få en trøye og hele den pakken, sier Hvideberg om å skulle sykle med mestertrøyen det kommende året.

Torsdagens gull ga Hvideberg en skikkelig oppresining etter å ha tapt kampen om NM-gullet mot Sven Erik Bystrøm i helgen med minst mulig margin. Under spurten i EM var det aldri noen tvil om hvem som skulle vinne.

– Jeg følte at vi hadde god kontroll på at feltet ikke skulle ta oss igjen, så jeg satt meg bak for å spare krefter til spurten. De to andre jobbet veldig hardt den siste kilometeren. Det kjentes veldig bra ut. Da jeg klinte til i spurten, kjente jeg at jeg hadde bra med krefter, sier Hvideberg.

Dette er Norges andre gull under mesterskapet i Frankrike. Tidligere i uken smadret Andreas Leknessund konkurrentene på U23-tempoen.

