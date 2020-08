FBI-ettersøkt pågrepet etter tolv år

Søstrene Sarah og Amina på 17 og 18 år ble drept av sin egen far Yaser Abdel Said, i farens drosje i Texas i 2008.

Faren Yaser Abdel Said rømte fra åstedet, og havnet i 2014 på FBIs liste over de ti mest ettersøkte.

FBI, som har antatt at det dreide seg om et såkalt æresdrap, skriver på sine nettsider at den egyptiskfødte mannen ble pågrepet i Justin, Texas onsdag.

– Pågripelsen har ført oss ett skritt nærmere rettferdighet for Amina og Sarah. Vi takker Irving-politiet for å samarbeide om pågripelsen av dette farlige individet, sier spesialagent Matthew DeSarno.