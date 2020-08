Vil innføre fraværsgrense på ungdomsskolen: – Totalbom!

Skolepolitisk talsperson i Høyre, Mathilde Tybring-Gjedde, påpeker at det er mye høyere fravær i ungdomsskolen enn i videregående – tre dager mer per elev.

– 9000 tiendeklassinger er borte fra skolen i mer enn to uker. Det er svært mye. Vi vil derfor ha en 10-prosentgrense også i ungdomsskolen, sier Tybring-Gjedde.

Nestleder Frida Hagen i Elevorganisasjonen er helt uenig i at det er behov for en fraværgrense i ungdomsskolen.

– Det Høyre snakker om her er en symbolgrense. Man har mange større problemer i ungdomsskolen enn at man ikke kan se hvilken prosentgrense man er borte i hvert enkelt fag, sier Hagen.

Oppfølging av fraværet

Tybring-Gjedde er klar i sin sak, og mener Elevorganisasjonen har misforstått.

– Forslaget vårt er ikke bare at man skal føre fravær, det er jo det som skjer i dag. Det som er problemet er at oppfølgingen av fraværet er for dårlig, sier Tybring-Gjedde, og utdyper:

– Forslaget vårt er at alle skoler skal ha en tiltakstrapp. Idet en elev er borte uten godkjent fravær, skal foreldrene få beskjed. Deretter kan man koble på skolehelsetjenesten, barnevernet og eventuelt PP-tjenesten, altså dyktige fagfolk, dersom eleven er stadig mer borte, sier Tybring-Gjedde.

– Bommer totalt

Utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Torstein Tvedt Solberg, tror fraværgrense i ungdomsskolen er feil tiltak.

– Jeg synes Høyre med dette viser at de bommer totalt med sitt forslag. I videregående skole mener jeg det er riktig å ansvarliggjøre elevene for om de møter opp på skolen. Men på ungdomsskolen er det snakk om barn ned i 12-13-årsalderen, og da blir det feil å legge ansvaret på barna om de klarer å møte opp på skolen eller ikke, sier Tvedt Solberg.

Han mener det ofte ligger helt andre årsaker bak fravær på ungdomsskolen enn det gjør på videregående.

– Derfor er det viktig å ansvarliggjøre skolen og foreldrene, og ikke sette stempler og merkelapper på elevene som allerede sliter, sier Tvedt Solberg.

– Et reelt problem

Mathilde Tybring-Gjedde mener det bare er å se på undersøkelser fra skolene for å se at det er behov for et bedre system enn man har i dag.

– Undersøkelser viser at fire av ti rektorer sier de ikke har et system for å følge opp elever med høyt fravær i dag. Så dette er et reelt problem. Det er store forskjeller mellom skoler, men også mellom lærere og kommuner i hvor stor grad de klarer å følge opp hver enkelt elev – for eksempel i skolehelsetjenesten. Jeg mener det er misforstått å kalle det stempling når man følger opp elever som ikke dukker opp på skolen, sier Tybring-Gjedde.

Hun mener elevene kanskje er borte fra skolen fordi de sliter eller er ensomme.

– Da trenger eleven nettopp å bli sett i det øyeblikket hvor de ikke er til stede. Og det å bli sett, og sette det i system, det har vi ikke i dag. Så vårt forslag om fraværsgrense er ikke bare en grense, men en tiltakstrapp hvor vi også kobler på skolehelsetjenesten, sier Tybring-Gjedde.

– Har glemt ungdomsskolen

Høyres programkomité til ny skolepolitikk tar til orde for en ungdomsskolereform. Denne skal gi økt læring gjennom å endre fagsammensettingen og innføre obligatorisk yrkesfaglig valgfag for elevene.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim, som er nestleder i programkomiteen, sier partiet har fått gjennomført mye god høyrepolitikk i skolen de siste sju årene.

– Men vi har gjort noen feil også. Vi har glemt ungdomsskolen litt. Det har vært et blindspor i hele skoledebatten. Det har handlet om fraværsgrense i videregående, tidlig innsats og mye annet, men ikke om ungdomsskolen, sier Asheim.