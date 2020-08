Bekreftet: Thiago Silva klar for Chelsea

Chelsea bekrefter på sine nettsider at Thiago Silva har skrevet under på en ettårskontrakt med klubben med mulighet for å forlenge enda ett år. 35-åringen kommer gratis etter at kontrakten med PSG gikk ut.

– Jeg er veldig glad for å komme til Chelsea. Jeg gleder meg til å bli en del av Frank Lampards lag, og kommer hit for å kjempe om trofeer, varsler Silva, ifølge klubbens nettsider.

GIR TOMMEL OPP: Kanskje kan Thiago Silva fylle tomrommet som har vært etter at John Terry ga seg i Chelsea. Her med nåværende manager Frank Lampard. Foto: Bogdan Maran

Håpet til London-klubben er at Silva skal rydde opp i forsvarsproblemene de hadde forrige sesong. En som ikke er i tvil om signeringen, er klubblegenden John Terry.

– For en signering dette er, skriver den tidligere forsvarssjefen i en kommentar under et bilde av Thiago Silva på Chelseas Instagram-konto.

Silva, som fyller 36 år i september, kommer fra en kapteinsrolle i PSG. I tillegg har han båret kapteinsbindet i en rekke kamper for det brasilianske landslaget.

Ifølge Sky Sports gjennomførte Silva den medisinske testen i Milano. Han er forventet å reise til London på fredag, hvor han da må i en 14 dager lang karantene før han slutter seg til Chelsea-troppen, melder tv-kanalen.

Onsdag bekreftet London-klubben signeringen av Ben Chilwell fra Leicester, mens de torsdag bekreftet at de har sikret seg Malang Sarr og sender ham rett på utlån. Tidligere har de hentet Timo Werner og Hakim Ziyech. I tillegg er de koblet til Bayer Leverkusen-stjerneskuddet Kai Havertz.

Chelsea Premier League-åpner mot Brighton mandag 14. september.