Tiltalt for fjernovergrep mot 25 barn: – Jeg ble hektet

Mannen står tiltalt i det som hans egen forsvarer omtaler som usedvanlig alvorlig sak.

Medvirkning til grove overgrep mot barn under 10 år, over en periode på fire år. Påtalemyndigheten mener det er minst 25 fornærmede, de fleste barn.

– Det tok overhånd for meg. Jeg må vel si jeg ble tent av det, sa mannen i sin forklaring for Bergen tingrett i dag.

– Would you like to see young?

Via nettsider som tilbyr såkalte cam-tjenester, kom mannen i kontakt med mennesker på Filippinene. Via chat på Yahoo fikk han god kontakt med flere av dem. Den første perioden betalte han penger for at voksne mennesker skulle gjøre ulike seksuelle handlinger med selv, og med andre.

Etter hvert fikk han spørsmål om han ville ha noe annet.

– Would you like to see young? lød spørsmålet fra motparten.

30.000 på barneovergrep

– Jeg søkte ikke primært etter barn, men når det kom fram så manglet jeg mekanismer for å stoppe i tide, sier mannen.

Han beskriver seg selv som pornoavhengig i det aktuelle tidsrommet. Handlingene via dataskjermen gjorde mannen både hjemme og på jobb.

Mannen, som tidligere har vært vara-representant for KrF i en Vestlands-kommune, forklarte at han i avhør ble forelagt informasjon om at han har betalt om lag 400.000 kroner for seksualisert chat, bilder og video.

I forklaringen sin beskrev han et slags emosjonelt forhold til noen av de voksne han chattet med på Filippinene. I flere tilfeller overførte han penger, uten å få utført seksuelle handlinger på kamera i retur.

Om lag 30 000 kroner har blitt brukt som betaling for å få utført overgrep mot barn. De yngste ofrene er under 10 år, ifølge tiltalen.

– Å kalle meg pedofil er litt spesielt, fordi det er en diagnose. Men jeg har nok vært tent på barn i en periode. Nå er jeg helt fri for det, sa mannen, som la til at han er utrolig lei seg for det han utsatt barna for.

Så på barn av nysgjerrighet

Aktor Ellen Cathrine Greve spurte hvordan mannen reagerte første gang han fikk se overgrep utført mot barn, som ble utført i henhold til sine egne instruksjoner.

TO FORSVARERE: Forsvarerne Torbjørn Kolås Sognefest og Jannicke Keller-Fløystad i Bergen tingrett der en mann i 50-årene) står tiltalt for medvirkning til overgrep mot barn på Fillippinene. Foto: Chris Ronald Hermansen

– Første gang var det mest nysgjerrighet, sa mannen.

Som TV 2 har fortalt, ble saken rullet opp som følge av et tips fra FBI. Først andre gang politiet gikk gjennom beslaget oppdaget de at mannen hadde gjort skjermopptak av direkteoverføring av overgrepene. Dermed ble mannens aktive rolle avslørt.

Nå står han tiltalt i den mest omfattende overgrepssaken som går for Bergen tingrett denne høsten.