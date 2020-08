Opprop mot Giske: – Trond Giske bør ikke få ny tillit til fremskutte verv i partiet

Vi vil oppfordre årsmøtet i Trøndelag til å ta et annet valg. Noen vil kanskje sjokkeres over at vi legger oss bort i valget i et annet fylke. Kutymen er jo vanligvis at vi holder oss unna valg i andre fylker. Men dette valget påvirker ikke bare Trøndelag. Det påvirker hele partiet.

En enstemmig valgkomité har foreslått Trond Giske som ny leder av Trøndelag Arbeiderparti, noe som blant annet betyr fast plass i Arbeiderpartiets landsstyre og en enklere vei til å bli nominert til Stortinget ved valget neste høst.

Saken gir våre velgere og medlemmer signaler på om Arbeiderpartiet har tatt metoo på alvor eller ikke. Vi ser mange reaksjoner hver eneste gang det har kommet snakk om Giske og nye verv. Velgere lokalt hos oss sier de ikke vil stemme på Arbeiderpartiet dersom Trond Giske får en sentral posisjon i partiet igjen. Flere medlemmer forteller at de vurderer sitt medlemskap. Mange sier de har vanskeligheter med å motivere seg for partiarbeid eller valgkamp.

Ja, Trøndelag velger selv sine ledere, men når dette valget smerter og skader oss alle, synes vi det er riktig å gi beskjed: Dette føles feil for oss! Metoo var et veiskille. Vi vil ikke lenger akseptere denne typen atferd fra våre ledere. Det må være grenser for hva vi kan akseptere i et parti.

Det handler om Arbeiderpartiets samlede troverdighet på likestilling, kvinnepolitikk og hva vi aksepterer i partiet vårt. Det handler om vi er villige til å endre oss, eller om metoo bare ble et lite blaff.

Det handler om hvorvidt varslerne skal stå alene, eller om de kjenner at de har partiet i ryggen. Det handler om hvor viktig for oss det er å understreke at dette skal være et parti som skal være trygt for alle – også unge jenter. Vi ønsker at det skal være tydelig at Arbeiderpartiet er et parti som tar seksuell trakassering på alvor. Nå risikerer vi å heve terskelen for å varsle om at man er utsatt for seksuell trakassering

Trond Giske måtte gå som nestleder fordi han ikke lenger hadde politisk tillit til å ha et fremskutt verv i partiet. Det er vanskelig å se at det har skjedd noe siden den gang som skulle tilsi at den tilliten har kommet tilbake. Det er altfor tidlig å åpne for sentrale lederposisjoner nå.

