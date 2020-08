Åtte Chelsea-spillere satt i koronakarantene

Den britiske avisen The Telegraph skriver torsdag at åtte Chelsea-spillere for øyeblikket sitter i karantene. Laget startet mandag denne uken med sesongoppkjøring, og i forkant ble det gjennomført koronatester.

Ferierte på Mykonos

Ifølge avisen skal Jorginho, Ross Barkley, Emerson, Michy Batshuayi, Mason Mount, Fikayo Tomori, Tammy Abraham og Christian Pulisic ikke ha vært på treningsfeltet til Chelsea etter ferien i kjølvannet av sesongavslutningen.

Blant andre Pulisic, Abraham, Tomori og Mount skal ha feriert på den greske øyen Mykonos. Det er foreløpig ukjent om noen av spillerne faktisk har testet positivt for koronaviruset eller om grunnen til karantenen er nærkontakt med en smittet person.

Ifølge The Sun skal det være flere koronatilfeller i Chelsea, men ingen i klubben har villet kommentere opplysningene.

Nye spillere på vei

Chelsea starter sesongen om to og en halv uke borte mot Brighton, og på treningsanlegget er laget godt i gang med forberedelsene med flere nye fjes. Timo Werner og Hakim Ziyech er begge på plass og klar for å starte på sine karrierer i blått.

Onsdag ble venstreback Ben Chilwell bekreftet klar for Chelsea, men en ankelskade gjør at landslagsbacken må vente noen uker før han er i aksjon.

Samtidig venter Chelsea nå på at overgangene til Thiago Silva og Kai Havertz skal gå gjennom. Også midtstopper Malang Sarr er på trappene, men det er ventet at 21-åringen blir sendt direkte på lån.