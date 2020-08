Den 15 år gamle jenta som ble funnet død på et hotellrom i Sarpsborg, døde av inntak av rusmidler eller legemidler.

Det viser obduksjonsrapporten som er klar torsdag. Den bekrefter det politiet har mistenkt.

– Den bekrefter at jenta ikke er utsatt for fysisk vold. Dermed styrker rapporten politiets hovedhypotese om at døden skyldes inntak av rusmidler eller legemidler, sier etterforskningsleder i Øst politidistrikt Kai Andersen, til TV 2.

Han ønsker ikke å kommentere om det er gjort beslag i rusmidler i saken.

Delte video på Snapchat

En 26 år gammel mann er varetektsfengslet og siktet for å ha hensatt jenta i hjelpeløs tilstand. Han har blitt avhørt av politiet, men nekter straffskyld etter siktelsen.

– Siktelsen mot ham opprettholdes, og slik er det ingen endring i saken, sier Andersen.

Ifølge VG publiserte 26-åringen en video der jenta fremstår som livløs kort tid før nødetatene ble varslet. Videoen vil bli sentral i politiets etterforskning.

Jenta ble torsdag ettermiddag funnet død på siktedes rom på Hotell Olav Digre i sentrum av Sarpsborg. Hotellrommet har 26-åringen fått tildelt av NAV for en periode.

Nødetatene ble varslet klokken 14.30, og gjorde livreddende tiltak på stedet. Den siktede mannen befant seg på rommet da dette skjedde.

Tilknyttet barnevernet

Politiet jobber nå med å kartlegge hvordan jenta fikk tilgang til rusmidlene, og hvilken relasjon det var mellom henne og 26-åringen.

Jenta var tilknyttet barnevernet i en kommune i gamle Østfold, det som nå heter Viken.

26-åringen er foreløpig varetektsfengslet frem til lørdag, det vil bli vurdert senest i morgen om politiet vil begjære ham varetektsfengslet ytterligere.

TV 2 har ikke lykkes i å komme i kontakt med siktedes forsvarer.